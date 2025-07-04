Киты продали 500 000 биткоинов за год, но их полностью поглотили другие инвесторы — исследование

В экосистеме биткоина происходит масштабное перераспределение капитала: за последний год крупные частные владельцы («киты») продали около 500 000 BTC, однако это давление со стороны продавцов было полностью поглощено новым классом инвесторов — биржевыми фондами (ETF) и другими институциональными игроками. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет экспертов 10x Research.

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Смена владельцев и природы биткоина

Согласно отчету, за тот же период, когда киты продавали свои активы, институциональные инвесторы выкупили около 900 000 BTC. Сейчас они контролируют уже 4,8 млн BTC из общего оборотного предложения в 20 млн BTC, что составляет почти 25%. Это кардинально меняет структуру собственности, ведь еще в 2020 году, по данным Flipside Crypto, только 2% кошельков контролировали 95% всех биткоинов.

Этот переход, по мнению экспертов, меняет саму природу биткоина, делая его более предсказуемым и менее волатильным активом.

Аналитики 10x Research ожидают, что годовой темп роста биткоина теперь составит 10−20%, что значительно ниже показателей прошлых лет.

Новые риски и противоречивые сигналы

В то же время такое изменение структуры рынка создает и новые риски. В отчете отмечается, что теперь стабильность цены зависит от постоянного спроса со стороны институциональных покупателей. Если этот спрос ослабнет, рынок может обвалиться. В качестве примера эксперты приводят 2018 и 2022 годы, когда относительно небольшой отток капитала провоцировал падение цены на 74% и 64% соответственно.

При этом аналитики признают, что делать окончательные выводы еще рано, поскольку многие «киты» могли просто перевести свои активы в институциональные продукты, например, в акции тех же биткоин-ETF.

На фоне этого появляются и другие рыночные сигналы. По данным Glassnode, доля биткоинов, доступных для продажи на биржах, упала до самого низкого уровня с 2018 года. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что многие инвесторы настроены на долгосрочное хранение актива, что обычно создает предпосылки для роста цены.