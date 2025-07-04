Продажи иностранных смартфонов в Китае, включая Apple, упали на 9,7% в мае

Продажи мобильных телефонов иностранных брендов в Китае, в том числе и продукция Apple, снизились на 9,7% в мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу правительственной исследовательской компанией China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), сообщает Reuters.

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Согласно расчетам CAICT, в мае 2025 года поставки телефонов иностранных брендов в Китай сократились до 4,54 миллиона единиц по сравнению с маем прошлого года.

На китайском рынке, где преобладают смартфоны, Apple является крупнейшим иностранным производителем, поэтому ее показатели оказывают значительное влияние на общие продажи иностранных брендов.

Причины падения

Apple сталкивается с растущей конкуренцией со стороны местных производителей и вынуждена снижать цены, чтобы оставаться конкурентоспособной. Китайские платформы электронной коммерции в мае предлагали скидки до 2530 юаней ($351) на последние модели iPhone 16.

Данные CAICT не предоставили конкретных цифр по Apple. В целом, поставки телефонов в Китае снизились на 21,8% в годовом исчислении, составив 23,72 миллиона единиц в месяц.