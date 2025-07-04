НБУ установил правила страхования ответственности для участников открытого банкинга

Национальный банк Украины определил порядок и требования к страхованию ответственности для новых поставщиков платежных услуг, которые будут работать в сфере открытого банкинга. Эти правила касаются компаний, предоставляющих услуги доступа к счетам (AISP) и инициирования платежей (PISP). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Новые требования к страховым договорам

Предложенные изменения призваны привести украинское законодательство в соответствие с европейской директивой PSD2. Они устанавливают ключевые условия для договоров страхования ответственности, в частности:

Срок действия страхового покрытия;

Определение страховых случаев;

Условия и сроки осуществления страховых выплат.

Также устанавливается минимальный размер страховой суммы по договору, который будет внедряться постепенно.

Переходный период и минимальные суммы

Учитывая, что такой вид страхования является новым для Украины, НБУ установил переходный период. Он начнется с 1 августа 2025 года, когда компании типа AISP и PISP получат возможность авторизоваться в соответствии с Законом «О платежных услугах».

На первом этапе, с 1 августа 2025 года, минимальный размер страховой суммы составит 30 тысяч евро для одного вида услуг и 50 тысяч евро для двух. В дальнейшем предусмотрено пошаговое повышение этих сумм до уровня, соответствующего нормам ЕС, которое должно завершиться 1 января 2027 года. В течение переходного периода компаниям также будет разрешено определять франшизу в договорах страхования.