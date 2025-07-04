Украинцы могут не получить выплаты от FTX, Ripple подала заявку на банковскую лицензию в США: что нового

Украинцы среди тех, кто может не получить выплаты от обанкротившейся FTX

Один из кредиторов обанкротившейся криптобиржи FTX Сунил Кавури опубликовал список из 49 юрисдикций, пользователи из которых, вероятно, не получат выплаты. Среди них оказалась и Украина.

Кавури ссылается на ходатайство, поданное организацией FTX Recovery Trust в Суд по вопросам банкротства Делавера. В документе отмечается, что распределение средств в юрисдикциях, где действуют ограничения по операциям с криптовалютой, «может повлечь штрафы и наказания».

Список охватывает 49 стран, на чьих пользователей приходится около 5% всех авторизованных претензий. Ключевым рынком в этом случае является Китай, на пользователей которых приходится 82% от общей суммы спорных претензий. Кроме Украины, в список вошли Пакистан, КНДР, Иран, Ирак и Беларусь.

Причина заключается в том, что в этих юрисдикциях операции с криптоактивами находятся под запретом в целом или запрещены площадки, через которые происходит распределение компенсаций, такие как биржи BitGo и Kraken.

В ходатайстве также изложен механизм рассмотрения спорных претензий. После одобрения судом процедуры организация пришлет сообщение всем затронутым кредиторам. В нем будут указаны причины отклонения претензии и установлен срок (не менее 45 дней) для подачи протеста. В течение этого периода все распределения, относящиеся к обжалуемым претензиям, будут прекращены.

Если спор останется нерешенным, удержанная сумма и любые накопленные проценты возвратятся в фонд выплат. В то же время организация заявила, что предпримет все возможные попытки провести распределение в указанных юрисдикциях.

В комментариях под публикацией Кавури многие пользователи заявили, что уже обратились к юристам. Некоторые обвиняют руководство FTX в якобы присвоении чужих средств.

Ripple подала заявку на банковскую лицензию в США

Компания Ripple подала заявку на получение национальной банковской лицензии в Управление контролера денежного обращения США (OCC). Эту информацию подтвердил CEO компании Брэд Гарлингхаус.

По словам Гарлингхауса, эта инициатива должна стать «новым ориентиром доверия на рынке стейблкоинов». В случае одобрения, Ripple USD (RLUSD) будет под надзором как на федеральном уровне, так и со стороны штата Нью-Йорк.

Кроме того, Ripple подала заявку на открытие основного счета в Федеральной резервной системе США (ФРС). Это позволит компании хранить резервы RLUSD прямо в системе ФРС.

Заявка подана через кастодиальную фирму Standard Custody, которую Ripple приобрела в феврале 2024 года.

Стоит отметить, что Ripple следует за Circle, которая также подала заявку в OCC на создание трастового банка. Обе инициативы представлены на фоне поддержки в Сенате США законопроекта GENIUS Act, вводящего стандарты для эмитентов стейблкоинов.

Китайские техгиганты JD.com и Ant Group хотят выпускать стейблкоины, привязанные к юаню

Китайские технологические гиганты JD.com и Ant Group подали заявки на получение лицензий для выпуска стейблкоинов, привязанных к юаню. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытых переговоров с Народным банком Китая.

Компании предлагают приступить к запуску из Гонконга. Они считают, что новый актив будет способствовать международному распространению юаня и поможет конкурировать с долларовыми стейблкоинами, в первую очередь USDT.

По данным источников, JD.com и Ant Group уже получили разрешение на выпуск стейблкоинов, обеспеченных гонконгским долларом. Однако компании настаивают, что этого недостаточно для продвижения китайской валюты на глобальном уровне. JD.com аргументировала, что привязка к гонконгскому доллару, жестко связанному с USD, не решает проблему долларовой доминации.

Кроме того, в Reuters отметили, что Ant Group готовится подавать заявки на лицензии не только в Гонконге, но и в Сингапуре. JD.com, со своей стороны, предложила расширить проект стейблкоинов с привязкой к юаню на зоны свободной торговли. По словам источников, регуляторы положительно восприняли эту инициативу.

Глава JD.com Ричард Лю добавил, что компания планирует оформить лицензии в юрисдикциях с основными валютами, чтобы обеспечить удобный обмен и трансграничные платежи.

Спотовые биткоин-ETF зафиксировали наибольший приток капитала с конца мая

3 июля 2025 года американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали приток капитала на $601,94 млн — это самый высокий показатель с 22 мая. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue.

В частности, инвестиции поступили в такие фонды, как:

FBTC — $237,13 млн;

IBIT — $224,53 млн;

ARKB — $114,25 млн;

BITB — $15,53 млн;

BTC — $5,84 млн;

HODL — $4,66 млн.

В остальном ETF движение средств не наблюдалось.

Ethereum -фонды в свою очередь также отметились положительным показателем. 3 июля приток средств в ETF на базе актива составил $148,57 млн, это наибольшее поступление с 11 июня. Капитал привлекли три продукта, а именно:

ETHA — $85,38 млн;

FETH — $64,65 млн;

ETH — $3,9 млн.

С оттоком на $5,35 млн столкнулся фонд ETHE от Grayscale, в остальных средствах движение средств не обнаружено.