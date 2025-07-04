Денежные переводы в Украину упали на 15% с начала года — НБУ

Объем частных денежных переводов в Украину за первые пять месяцев 2025 года сократился на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $3,5 миллиарда. Наибольшее падение зафиксировано в категории оплаты труда, которую украинцы получают из-за рубежа. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

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Падение зарплат из-за рубежа

Согласно статистике НБУ, за январь-май 2025 года объем переводов в рамках оплаты труда упал на 18,7% — до $1,87 млрд, тогда как в прошлом году за этот же период он составлял $2,3 млрд.

По оценкам регулятора, из всей суммы переводов ($3,5 млрд) через официальные каналы, такие как банки и системы денежных переводов, поступило $2 млрд, а через неформальные (передача наличных) — $1,46 млрд.

Долгосрочная тенденция к снижению

Данные за отдельные месяцы и годы подтверждают устойчивую тенденцию к сокращению объемов переводов. Например, в мае 2025 года в Украину поступило $711 млн, тогда как в мае 2024-го — $819 млн, а в мае 2023-го — $953 млн.

По итогам всего 2024 года объем частных переводов составил около $9,6 млрд. Это на $2 миллиарда меньше, чем в 2023 году, и на треть меньше, чем в довоенном 2021 году, когда был зафиксирован рекордный показатель в $15 млрд.