Земля дорожает: инвестируйте через InvestMarket и зарабатывайте до 20% годовых

Рынок земли в Украине активно формируется — и цены продолжают расти. С момента открытия рынка стоимость гектара сельхозземли увеличилась в 1,5 раза. Именно поэтому инвесторы, которые заходят сейчас, получают стратегическое преимущество. Рассказываем, сколько можно заработать, инвестируя в землю, и где искать самые интересные предложения.

Как росли цены с момента запуска рынка

Рынок сельскохозяйственных земель официально работает уже 4 года. Первое время покупать участки могли только физические лица, но с 1 января 2024 года доступ к рынку получил и украинский бизнес — это значительно увеличило спрос. С тех пор цены пошли вверх.

По данным Опендатабот, с декабря 2023 по май 2025 средняя цена за гектар выросла почти вдвое —до 59 307 грн. В долларовом эквиваленте — рост на 25−30% за три года.

На ценообразование влияют: плодородие почвы, логистика, риски боевых действий и спрос со стороны агробизнеса.

Самые дорогие земельные участки — в центральной Украине: Киевская, Черкасская, Винницкая области. Здесь относительно спокойно, а почвы — одни из самых плодородных.

Эксперты прогнозируют, что даже несмотря на войну, тренд на рост цен сохранится — до 20% в год. По этой причине земля сегодня — один из самых перспективных инвестиционных инструментов.

Сколько можно заработать на инвестициях в землю

Самая популярная стратегия — покупка земли и сдача ее в аренду агрокомпаниям или фермерам. Такая модель приносит в среднем 5−8% годовых.

Дополнительно инвестор зарабатывает на росте стоимости самого актива. С учетом ежегодного увеличения цены, общая доходность может достигать 15−20% в год. И все это — полностью пассивный доход, не требующий управления и вовлечения.

Почему инвесторы выбирают землю

Прежде всего, этот актив привлекает инвесторов своей предсказуемостью и надежностью. В отличие от акций компаний, которые могут обесцениться до нуля, или криптовалют с их непредсказуемой волатильностью, земельный участок — это реальный физический актив, который не может исчезнуть или обанкротиться.

Еще одно преимущество — рост стоимости самого актива. В долгосрочной перспективе это позволяет не только защитить свои деньги от инфляции, но и приумножить их.

Важно и то, что инвестиции в землю не требуют вашего времени или постоянного участия — они работают сами по себе и стабильно приносят инвестору пассивный доход.

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Сейчас на нашей платформе представлены предложения от авторитетной инвестиционной компании Zeminvest и земельного фонда Ґрунтовно.

Что они предлагают:

🔹 Zeminvest — инвестиции в с/х земли с ожидаемой доходностью до 20% — в зависимости от региона и стоимости участка. Минимальная сумма для старта — 200 000 грн. Компания помогает инвесторам покупать, управлять и продавать земельные активы с полным юридическим сопровождением и прозрачностью на каждом этапе.

🔹 Ґрунтовно — земельные инвестиционные сертификаты номиналом 1000 грн, которые позволяют легко и доступно инвестировать в аграрную землю. Каждый сертификат обеспечен участком около 70 кв. м, на котором выращивается сельскохозяйственная продукция. Доходы от аренды земли распределяются между инвесторами фонда в виде дивидендов.

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