Курс валют: евро в банках подешевел на 5 копеек

В пятницу, 4 июля, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже вырос на 2 копейки. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,99 грн., Евро покупают за 48,80 грн, а продают за 49,55 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,75, евро — 49,36−49,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,75−41,78 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,18−49,21 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту