В Киеве из-за обстрела задерживаются поезда, часть автобусов и троллейбусов курсирует с ограничениями

В ночь с 3 на 4 июля российские войска в очередной раз атаковали Киев дронами и баллистическими ракетами. В результате вражеских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура в пределах города. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Отмечается, что пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, что приводит к задержкам до 2 часов.

По состоянию на 7:30 работы по восстановлению продолжаются. Уже частично подали напряжение, поезда фастовского направления уехали своим обычным ходом.

Поезда северо-западного (святошинского) направления пока курсируют с резервными тепловозами.

Рейсы коростенского направления будут курсировать через Почайну и Дарницу — на левом берегу будет дополнительная остановка с возможностью пересадки на Kyiv City Express.

Kyiv City Express сейчас совершает тактовое движение по северному полукольцу Дарница — Русановка — Левобережная — Воскресенка — Почайна — Сырец — Святошино (в обоих направлениях).

Сейчас с начальной станции отправлен № 705 Киев-Перемышль с задержкой +1:28, № 1/123 Харьков-Ивано-Франковск, Ворохта с задержкой +4:40 и № 21/103 Краматорск, Харьков — Львов с задержкой +4:36.

Движение троллейбусов

Движение транспорта по ул. Жмеринский, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадному частично перекрыт. Об этом сообщает КГГА.

Движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано.

А троллейбусы № 27 курсируют к Индустриальному мосту.

Автобусы

Также изменены маршруты ряда автобусов:

№ 78 — от ст.м. «Васильковская» до Кольцевой дороги;

№ 9 — в направлении ст. м. «Лукьяновская» по маршруту № 69;

№ 69 — в направлении ул. Литвиненко-Вольгемут по маршруту № 9;

№ 2 — от ул. Шолуденко до ст. «Киев-Волынский» без заезда по ул. Вахтанга Кикабидзе;

№ 75 — с ул. Григория Гуляницкого без заезда на остановки «Луговая», «Набережная», «Шевченко», «Поликлиника».

Обстрел Киева

В ночь на 4 июля русские войска атаковали Киев дронами и ракетами. По состоянию на 8:00 известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу. 14 из них были госпитализированы. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.