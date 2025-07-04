За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 120 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 024 210 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 июля: 1 120 российских оккупантов, 2 танка и 205 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 1024210 (+1120) человек
- танков — 10988 (+2) ед
- боевых бронированных машин — 22946 (+10) ед
- артиллерийских систем — 29865 (+50) ед
- РСЗО — 1428 (+1) ед
- средства ПВО — 1191 (+0) ед
- самолетов — 420 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 43303 (+205)
- крылатые ракеты — 3436 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 53999 (+112)
- специальная техника — 3925 (+3)
Источник: Минфин
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