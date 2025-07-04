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4 июля 2025, 10:00 Читати українською

Доллар осенью и до конца года: Dragon Capital, Concorde Capital и КИТ Group назвали курс от 41,5 до 45 грн

В первом полугодии 2025 года гривня оставалась относительно стабильной, а официальный курс доллара США на конец июня составил 41,64 грн. В то же время финансовые аналитики предупреждают: во втором полугодии возможен постепенный рост давления на курс гривни и ее ослабление, в частности в рамках управляемого коридора.

В первом полугодии 2025 года гривня оставалась относительно стабильной, а официальный курс доллара США на конец июня составил 41,64 грн.
Фото: freepik.com

Журналисты OBOZ.UA обобщили оценки ведущих финансовых и инвесткомпаний и сделали консенсус-прогноз по поводу курсовых перспектив в двух временных горизонтах — на осень и до конца 2025 года.

Осень: инерционная стабильность с рисками давления

В ближайшие месяцы большинство экспертов ожидают относительной стабильности курса, если не произойдет существенных внешних или внутренних шоков.

В компании КИТ Group, которая является крупнейшим оператором валютного рынка Украины, оценивают краткосрочную перспективу как инерционно-стабильную. Курс доллара, по оценкам ее специалистов, может остаться в пределах 41,5−42,5 грн.

«В такой среде риски девальвации, безусловно, есть. Однако их реализация зависит от ряда внешних и внутренних факторов, это не заранее определенный сценарий», — отмечают аналитики компании.

Подобной позиции придерживается и Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков. Он считает, что колебания летом и в начале осени не будут значительными.

«Резкие изменения на валютном рынке маловероятны. Это будет зависеть от макроэкономической политики НБУ как главного игрока на рынке», — подчеркнул банкир.

Аналитик Concorde Capital Александр Паращий также не ожидает существенных отклонений от текущего уровня. По его мнению, среднегодовой курс составит около 42 гривен «с небольшим отклонением в ту или иную сторону».

Конец года: управляемая девальвация или сохранение равновесия

К концу года прогнозы более осторожны: большинство экспертов допускают постепенное ослабление гривни — в пределах 43−45 грн/доллар.

Dragon Capital прогнозирует курс на конец года на уровне 44 грн, тогда как ранее специалисты компании ожидали 45. Причина — существенные объемы внешней финансовой помощи и снижение темпов инфляции.

«Мы ожидаем, что НБУ вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривни во втором полугодии… и снизили прогноз курса на конец года», — сообщили аналитики компании.

В Concorde Capital озвучивают подобные цифры. «Мы исходим из того, что базовый сценарий остается неизменным», — подчеркивает Паращий, имея в виду курс около 44 грн/доллар.

КИТ Group также отмечает, что контролируемая девальвация может быть использована в качестве инструмента наполнения бюджета: «Нельзя исключать, что определенная контролируемая девальвация может рассматриваться как способ бюджетной балансировки. Однако только при условии, что она не спровоцирует ажиотажа и будет оставаться в рамках контролируемых ожиданий».

Александр Паращий из Concorde Capital также предполагает, что возможно «давление на Нацбанк со стороны Министерства финансов» по ​​поводу девальвации гривни. Особенно, считает он, «это давление ощутимо в контексте обслуживания долга и финансирования дефицита бюджета».

В АУБ также называют коридор 43−44 грн базовым сценарием на конец года. Однако, как и другие эксперты, банкир Сергей Мамедов предостерегает: среди факторов риска — война, объем международной помощи, состояние экспорта и бюджетная нагрузка.

На основе оценок Dragon Capital, Concorde Capital, КИТ Group и банкиров формируется условный консенсус-прогноз. Сдержанная валютная политика НБУ, ожидаемая международная помощь и управляемый подход к монетарной стабильности удерживают гривню от более глубокого проседания. В то же время ни один из опрошенных в рамках консенсус-прогноза экспертов не исключает потенциальных девальвационных рисков — хотя и считает их маловероятными без значительных потрясений.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 июля 2025, 10:24
#
А можно хоть один пример, когда «предсказание» этой конторы (Dragon Capital) соответствовали действительности?
Но есть другие примеры, связанные с подготовкой «кадров» типа «банкира» фурса и «реформатора» нефедова.
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0
rpm
rpm
4 июля 2025, 11:32
#
«Dragon Capital прогнозує курс на кінець року на рівні 44 грн, а от раніше фахівці компанії очікували 45.»
А ще раніше зацікавленому у девальвації гривні соросьонку (якщо вважати його «фахівцем») хотілося ще більшого:
«Очікуване зростання курсу долара до 46−47 гривень у 2025 році є природним процесом, який сприятиме підтримці конкурентоспроможності українських товаровиробників. Таку думку висловив директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала. … Якщо нинішній рік завершується курсом близько 42 гривень за долар, а наступний — на рівні 46−47 гривень, це буде позитивним сигналом для економіки…» (https://finance.comments.ua/ua/news/2024/investbankir-prognozue-zrostannya-dolara-do-46−47-grn-u-2025-roci-753245.html)
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0
Kidav
Kidav
4 июля 2025, 11:58
#
41.5−45 такий прогноз навіть сурок вгадає на кофейной гуще
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