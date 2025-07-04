Доллар осенью и до конца года: Dragon Capital, Concorde Capital и КИТ Group назвали курс от 41,5 до 45 грн

В первом полугодии 2025 года гривня оставалась относительно стабильной, а официальный курс доллара США на конец июня составил 41,64 грн. В то же время финансовые аналитики предупреждают: во втором полугодии возможен постепенный рост давления на курс гривни и ее ослабление, в частности в рамках управляемого коридора.

Журналисты OBOZ.UA обобщили оценки ведущих финансовых и инвесткомпаний и сделали консенсус-прогноз по поводу курсовых перспектив в двух временных горизонтах — на осень и до конца 2025 года.

Осень: инерционная стабильность с рисками давления

В ближайшие месяцы большинство экспертов ожидают относительной стабильности курса, если не произойдет существенных внешних или внутренних шоков.

В компании КИТ Group, которая является крупнейшим оператором валютного рынка Украины, оценивают краткосрочную перспективу как инерционно-стабильную. Курс доллара, по оценкам ее специалистов, может остаться в пределах 41,5−42,5 грн.

«В такой среде риски девальвации, безусловно, есть. Однако их реализация зависит от ряда внешних и внутренних факторов, это не заранее определенный сценарий», — отмечают аналитики компании.

Подобной позиции придерживается и Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков. Он считает, что колебания летом и в начале осени не будут значительными.

«Резкие изменения на валютном рынке маловероятны. Это будет зависеть от макроэкономической политики НБУ как главного игрока на рынке», — подчеркнул банкир.

Аналитик Concorde Capital Александр Паращий также не ожидает существенных отклонений от текущего уровня. По его мнению, среднегодовой курс составит около 42 гривен «с небольшим отклонением в ту или иную сторону».

Конец года: управляемая девальвация или сохранение равновесия

К концу года прогнозы более осторожны: большинство экспертов допускают постепенное ослабление гривни — в пределах 43−45 грн/доллар.

Dragon Capital прогнозирует курс на конец года на уровне 44 грн, тогда как ранее специалисты компании ожидали 45. Причина — существенные объемы внешней финансовой помощи и снижение темпов инфляции.

«Мы ожидаем, что НБУ вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривни во втором полугодии… и снизили прогноз курса на конец года», — сообщили аналитики компании.

В Concorde Capital озвучивают подобные цифры. «Мы исходим из того, что базовый сценарий остается неизменным», — подчеркивает Паращий, имея в виду курс около 44 грн/доллар.

КИТ Group также отмечает, что контролируемая девальвация может быть использована в качестве инструмента наполнения бюджета: «Нельзя исключать, что определенная контролируемая девальвация может рассматриваться как способ бюджетной балансировки. Однако только при условии, что она не спровоцирует ажиотажа и будет оставаться в рамках контролируемых ожиданий».

Александр Паращий из Concorde Capital также предполагает, что возможно «давление на Нацбанк со стороны Министерства финансов» по ​​поводу девальвации гривни. Особенно, считает он, «это давление ощутимо в контексте обслуживания долга и финансирования дефицита бюджета».

В АУБ также называют коридор 43−44 грн базовым сценарием на конец года. Однако, как и другие эксперты, банкир Сергей Мамедов предостерегает: среди факторов риска — война, объем международной помощи, состояние экспорта и бюджетная нагрузка.

На основе оценок Dragon Capital, Concorde Capital, КИТ Group и банкиров формируется условный консенсус-прогноз. Сдержанная валютная политика НБУ, ожидаемая международная помощь и управляемый подход к монетарной стабильности удерживают гривню от более глубокого проседания. В то же время ни один из опрошенных в рамках консенсус-прогноза экспертов не исключает потенциальных девальвационных рисков — хотя и считает их маловероятными без значительных потрясений.