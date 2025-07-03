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3 июля 2025, 19:06 Читати українською

В июне в общий фонд госбюджета поступило более 240 миллиардов гривен (инфографика)

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за июнь 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 241,2 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за июнь 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 241,2 млрд.
Фото: НБУ

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Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:

  • 49,7 млрд грн — дивидендов от предприятий с государственной долей собственности;
  • 43,5 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 30,1 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 24,4 млрд грн — акцизного налога;
  • 21,7 млрд грн — налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 37,0 млрд грн, возмещено — 15,3 млрд грн);
  • 5,2 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 4,4 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
  • 3,0 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.

Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в июне этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 43,9 млрд. гривен.

В целом, по итогам июня 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 325,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Данные за январь-июнь 2025 года

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь-июнь 2025 в общий фонд государственного бюджета поступило 1,3 трлн грн.

Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:

  • 245,3 млрд грн — НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 167,8 млрд грн — НДФЛ и военного сбора;
  • 156,1 млрд грн — НДС с производимых в Украине товаров (собрано 242,3 млрд, возмещено — 86,2 млрд грн);
  • 155,7 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 132,7 млрд грн — акцизного налога;
  • 55,6 млрд грн — дивидендов и части чистой прибыли;
  • 25,2 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
  • 18,8 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.

Помимо прибыли НБУ (84,2 млрд грн, перечисленной в апреле-мае), важным источником доходов остаются поступления в виде международной помощи (грантов) — 210,9 млрд гривен.

В целом, по итогам января-июня 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 1,87 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 2,4 трлн. грн., в том числе общего фонда — 1,87 трлн.

Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-июне 2025 года составили 314,6 млрд. грн., из которых 57,4 млрд. грн. поступило в июне.

По оперативным данным, фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2025 года составили 856,2 млрд грн, или 87,0% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета направлено 232,5 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 44,7 млрд. грн. (642,0 млн. долл. США и 388,8 млн. евро).

При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 111,7 млрд грн.

Из внешних источников поступило 623,8 млрд грн (или около $15,0 млрд), в том числе за счет привлечения кредитов в рамках механизма ULCM — 458,9 млрд грн (или около $11 млрд).

  • 316,2 млрд грн (7,0 млрд евро) поступления средств займа ЕС в рамках Исключительной макрофинансовой помощи (в рамках механизма ULCM);
  • 142,72 млрд грн (2,5 млрд СДР) поступления средств займа от правительства Канады (в рамках механизма ULCM);
  • 138,3 млрд грн (3,1 млрд евро) поступления средств займа ЕС в рамках льготного долгосрочного займа Ukraine Facility;
  • 16,5 млрд грн (300,5 млн СДР) поступления средств МВФ;
  • 2,1 млрд грн ($50,0 млн) поступления средств займа МБРР в рамках проекта «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность» (THRIVE);
  • 7,95 млрд грн ($190,8 млн) поступления средств займа МБРР в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине» (DRIVE).

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-июнь 2025 года составили 322,4 млрд грн (97,6% плана), платежи по обслуживанию — 179,85 млрд грн (73,9% плана).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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