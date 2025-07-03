В Киеве на несколько дней ограничивают движение грузовиков из-за жары

В Киеве 3, 4, 7 и 8 июля будут вводить ограничения движения для грузовиков из-за прогнозируемой жары.

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Так, при температуре свыше +28°С на улично-дорожной сети города действуют ограничения движения для тяжеловесного автотранспорта.

Временные мероприятия распространяются на грузовики весом более 24 т и погрузкой на ось более 7 т.

Время действия ограничений будет устанавливаться в соответствии с температурным режимом.

Контролирует соблюдение этих ограничений Управления патрульной полиции в г. Киеве.