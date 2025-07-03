Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2024 году выросло до $90,475 трлн

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2024 году увеличилось на 4,2% и составило $90,475 трлн, сообщается в ежегодном докладе World Wealth Report компании Capgemini.

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Среднегодовые темпы роста (CAGR) за 2017−2024 годы составили 3,7%.

Число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI) в прошлом году повысилось на 2,6% и превысило 23,413 млн. Семилетний CAGR равняется 3,8%.

Как изменилось состояние

Состояние богатых людей в Северной Америке выросло на 8,9% (до $29,9 трлн), в Европе — на 0,7% (до $19 трлн), в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 4,8% (до $26,9 трлн), на Ближнем Востоке — на 0,9% (до $3,5 трлн), в Африке — на 4,7% (до $1,9 трлн). Между тем в Латинской Америке показатель сократился на 2,6% (до $9,2 трлн).

Количество состоятельных в Северной Америке повысилось на 8,4% и достигло рекордных 8,4 млн. В Азии за год стало на 2,7% больше миллионеров (7,6 млн), в Африке — на 3,8% (0,2 млн).

При этом в остальных регионах было зафиксировано сокращение: в Европе — на 2,1% (до 5,7 млн человек), на Ближнем Востоке — также на 2,1% (0,9 млн), в Латинской Америке — на 8,5% (0,6 млн).

В акциях в 2024 году хранилось 22% состояния миллионеров (против 21% годом ранее), в денежных средствах и эквиваленте — 26% (25%), в активах с фиксированной доходностью — 18% (20%). Доля инвестиций в недвижимость и альтернативные инструменты не изменилась — соответственно 19% и 15%.