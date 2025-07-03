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3 июля 2025, 18:01 Читати українською

ЕС инвестирует 2,8 миллиарда евро в транспортные проекты, один из них — в Украине

Европейская Комиссия избрала 94 транспортных проекта, которые получат почти 2,8 млрд евро грантов от ЕС в рамках Механизма объединения Европы (CEF). Часть этого финансирования достанется и Украине. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Европейская Комиссия избрала 94 транспортных проекта, которые получат почти 2,8 млрд евро грантов от ЕС в рамках Механизма объединения Европы (CEF).
Фото: pixabay.com

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В Еврокомиссии отметили, что модернизация железных дорог, внутренних водных путей и морских маршрутов в трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) поможет не только лучше соединить европейские регионы и города, но и сделает внутренний рынок ЕС более конкурентоспособным и устойчивым.

Поддержка для Украины

Среди проектов, направленных на транспортную инфраструктуру ЕС, Евросоюз продолжает реализовывать проекты по улучшению железнодорожного сообщения и пунктов пересечения границы между Словакией и Украиной, а также между Румынией и Молдовой.

Поддержка ЕС поможет Украине перейти на стандартный железнодорожный путь ЕС. Это будет способствовать бесперебойному трансграничному железнодорожному сообщению и активизирует региональную торговлю.

Программа CEF Transport

Программа CEF Transport на 2021−2027 годы имеет общий бюджет в 25,8 млрд евро. Она доступна для финансирования проектов во всех странах-членах ЕС, а также в Украине и Молдове — в двух ассоциированных странах программы CEF. С текущим раундом отбора уже распределено 95% этого бюджета.

С момента запуска в 2014 году программа Connecting Europe Facility (CEF) поддержала 1861 проект (включая текущий отбор из 94 проектов) в транспортном секторе на общую сумму 47,34 млрд евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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