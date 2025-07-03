К закрытию межбанка, 3 июля, курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро подешевел на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют: доллар на межбанке подорожал, евро — подешевел
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Открытие 3 июля
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Закрытие 3 июля
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Изменения
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41,72/41,76
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41,75/41,78
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3/2
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49,25/49,28
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49,16/49,18
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9/10
Средний курс на наличном рынке: 41,45−41,99 грн/доллар, 48,85−49,57 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,65−41,73, евро — 49,35−49,59 грн.
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Источник: Минфин
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