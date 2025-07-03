Ежедневные вознаграждения от ОКХ в новой кампании #DontDrop на $250 000

Глобальная криптовалютная биржа OKX официально объявила старт торгового марафона #DontDrop и приглашает как новичков, так и опытных трейдеров принять участие в кампании. бонусы за выполнение ежедневных задач. Кампания состоит из двух промоакций и продлится до 31 июля 2025 года.

Вознаграждения

Новые пользователи имеют возможность мгновенно получать до 1000 USDT в PI, DOGE, XRP, SOPH, HUMA, PEPE, ARB, WCT и TON за выполнение ежедневных заданий. в случайном порядке среди участников, выполнивших условия.

Кроме того, все пользователи, выполняющие задание в течение 7 дней подряд, поровну распределят призовой фонд в размере 10 000 USDT в виде торговых бонусов в конце каждой торговой недели.

В рамках второй акции участники могут получить дополнительные ваучеры за выполнение задач, связанных с ростом торгового объема.

Как принять участие

Присоединитесь к странице кампании. Выполняйте ежедневные задания и получайте вознаграждения в трендовых токенах. Чем больше выполненных задач — тем больше вознаграждений.

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.

О OKX

OKX — одна из ведущих глобальных криптобирж, которой доверяют более 60 миллионов пользователей по всему миру. Биржа известна как один из самых быстрых и надежных криптосервисов в мире.

OKX является официальным партнером топовых спортивных брендов, в частности, чемпиона Английской Премьер-лиги Manchester City FC, команды McLaren Formula 1 и олимпийского спортсмена Скотти Джеймса.

Узнайте больше о OKX, загрузив приложение или посетив сайт: okx.com.