Гривна укрепилась по отношению к доллару, но упала к евро: НБУ установил курсы на пятницу

Национальный банк Украины установил на 4 июля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,7239 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 8 копеек.

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Официальный курс гривны по отношению к евро на пятницу установлен на уровне 49,1758 грн/евро. Это на 4 копейки ниже, чем в четверг. Напомним, что 2 июля, официальный курс европейской валюты достиг нового исторического максимума — 49,4093 грн/евро.

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