Украинцы в мае получили самую большую сумму кешбека от старта программы

Более 3,5 миллионов участников программы «Национальный кешбек» получили 490 миллионов гривен за покупку украинских потребительских товаров в мае 2025 года. Об этом сообщает Министерство экономики.

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«Это на 10% больше, чем в апреле (445 млн грн), и в то же время — самая большая сумма ежемесячных выплат от старта программы в сентябре 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за все время действия программы украинцы уже получили от государства около 2,9 миллиарда гривен кешбека.

В Минэкономики напомнили, что полученные по программе средства можно потратить до конца 2025 года, в частности, на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства.

Кроме того, их можно направить на благотворительность, купить военные облигации или задонатить на ВСУ.

Цель программы — изменение потребительского поведения в пользу украинской продукции.

Кешбек в размере 10% насчитывается за покупку около 400 тысяч потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе, среди которых продукты, строительные материалы, одежда, обувь, косметика, бытовая химия, мебель, товары для дома и другие.