Эти 4 альткойны могут взлететь с вероятностью 95%, если будут одобрены ETF

Возможное одобрение биржевых фондов может стать поворотным моментом для некоторых цифровых валют. Четыре конкретных альткойна имеют все шансы на значительный рост, если это произойдет. Инвесторы с нетерпением ждут, чтобы узнать, какие токены могут взлететь в цене в новых условиях. Изучение этих возможностей может открыть перспективы для получения значительной прибыли.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной CEX

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажной фазы.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 14 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов.

$XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гонятся за следующей крупной мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находитсяXYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право занять вершину CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Сообщество на первом месте

В XYZVerse сообщество управляет всем. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила10% от общего запаса токенов — около10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на ускорение динамики, рост цен и сплочение лояльного сообщества, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества.

Sui (SUI)

Источник: TradingView

Sui (SUI) за последние шесть месяцев пережил заметный спад, упав на 37,22%. За последний месяц монета подешевела на 18,36%, а за последнюю неделю — на 2,47%. В настоящее время SUI торгуется в диапазоне от 2,56 до 3,09 доллара, пытаясь набрать восходящий импульс.

Технические индикаторы показывают неоднозначную картину. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 55,04, что свидетельствует о нейтральных рыночных условиях. Однако стохастический осциллятор находится на высоком уровне 98,11, что указывает на возможное перекупленность актива. Уровень скользящего среднего сходимости/расхождения (MACD) слегка отрицательный (-0,0095), что намекает на потенциальные медвежьи тенденции.

В перспективе ближайший уровень сопротивления находится на отметке 3,27 доллара. Если SUI пробьет этот уровень, он может нацелиться на второй уровень сопротивления на отметке 3,80 доллара, что даст потенциальный рост более чем на 20%. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на отметке 2,22 доллара. Падение ниже этого уровня может привести к тестированию второй поддержки на отметке 1,69 доллара, что будет означать значительное падение. Эти уровни являются критическими и могут определить направление движения SUI в ближайшем будущем.

Pi Network (PI)

Источник: TradingView

Монета Pi Network, PI, в последнее время пережила ряд заметных колебаний. За последнюю неделю ее цена упала примерно на 10%, установившись в диапазоне от 0,46 до 0,64 доллара. Прошлый месяц был еще более волатильным, с падением примерно на 24%. Если посмотреть на последние шесть месяцев, то монета потеряла примерно 30% своей стоимости. Эти нисходящие тенденции указывают на медвежьи настроения рынка в отношении PI в краткосрочной перспективе.

Однако технические индикаторы дают некоторые подсказки. Индекс относительной силы (RSI) монеты находится на уровне 46,64, что близко к нейтральному, но склоняется к перепроданности. Стохастический индикатор находится на уровне 70,67, что указывает на потенциальный восходящий импульс. Скользящие средние показывают, что 10-дневная средняя немного ниже 100-дневной, что указывает на возможную консолидацию.

В перспективе, если PI сможет пробить ближайший уровень сопротивления в 0,74 доллара, он может вернуть часть утраченных позиций. Достижение второго уровня сопротивления в 0,91 доллара будет означать значительный рост по сравнению с текущей ценой. И наоборот, если он упадет ниже уровня поддержки в 0,39 доллара, может быть протестирован следующий уровень поддержки в 0,22 доллара, что ознаменует существенное падение. Трейдерам следует внимательно следить за этими уровнями, так как они могут сигнализировать о следующем движении монеты.

Hyperliquid (HYPE)

Источник: TradingView

Hyperliquid (HYPE) в последнее время демонстрирует хорошие результаты. За последние шесть месяцев его цена выросла на 64,37%. За последний месяц она выросла на 11,92%, а за последнюю неделю — на 1,79%. Этот устойчивый рост свидетельствует о растущем интересе к криптовалюте.

В настоящее время HYPE торгуется в диапазоне от 35,39 до 41,98 доллара и приближается к ближайшему уровню сопротивления в 44,21 доллара. Прорыв выше этой отметки может подтолкнуть цену к второму уровню сопротивления в 50,80 доллара, что представляет собой рост примерно на 21% от текущего верхнего диапазона. С другой стороны, ближайший уровень поддержки находится на отметке 31,03 доллара. Если цена опустится ниже этого уровня, она может упасть до второго уровня поддержки в 24,44 доллара.

Рыночные индикаторы показывают сбалансированные перспективы. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние находятся близко, на уровнях 37,48 и 38,57 долларов, что указывает на стабильную тенденцию. Индекс относительной силы находится на уровне 51,23, что указывает на то, что HYPE не является ни перекупленным, ни перепроданным. Хотя уровень MACD является слегка отрицательным (-0,3351), общий восходящий импульс может продолжиться, если текущие тенденции сохранятся.

Заключение

Хотя SUI, PI и HYPE имеют хорошие перспективы, XYZVerse (XYZ) лидирует благодаря своей спортивной мемкой, ориентированной на сообщество, которая стремится к росту и объединяет фанатов в новаторской экосистеме.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse