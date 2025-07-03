OpenAI заключила с Oracle одну из самых крупных сделок в истории ИИ — на $30 миллиардов

Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, заключила соглашение с Oracle об аренде 4,5 гигаватта (ГВт) вычислительной мощности. Стоимость этого соглашения составляет около $30 млрд в год, что делает его одним из крупнейших облачных сделок на сегодняшний день в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает Financial Times.

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Это соглашение знаменует значительное расширение проекта OpenAI Stargate, который компания запустила совместно с SoftBank в январе. Целью проекта является получение доступа к огромным вычислительным мощностям для разработки мощных моделей искусственного интеллекта и удовлетворения потребительского спроса на такие продукты, как ChatGPT.

Масштабы проекта

По данным источников, Oracle разработает несколько центров обработки данных по всей территории США, чтобы удовлетворить условия нового контракта Stargate. Мощность 4,5 ГВт эквивалентна примерно четверти текущей операционной мощности центров обработки данных в США.

OpenAI и SoftBank ранее заявляли, что Stargate планирует инвестировать до $500 млрд в строительство дата-центров в США и по всему миру. Совместное предприятие уже привлекло около $50 миллиардов от своих партнеров-основателей, в которые также входят сама Oracle и суверенный фонд Абу-Даби MGX. Сколько из этого капитала уже использовано, не разглашается.

Ранее на этой неделе Oracle объявила о подписании единого контракта на облачные вычисления стоимостью $30 млрд годового дохода, начиная с 2028 года, не называя клиента. Источники подтвердили Financial Times, что клиент является OpenAI, и соглашение является частью расширения проекта «Stargate».

Потенциальные места для новых центров обработки данных включают Техас, Мичиган, Висконсин, Вайоминг, Нью-Мексико, Джорджию, Огайо и Пенсильванию. Oracle также расширит объект «Stargate» мощностью 1,2 ГВт в Абилине, штат Техас, разрабатываемый и финансируемый стартапом по строительству дата-центров Crusoe.

Рост акций

Акции Oracle резко выросли до рекордного уровня после объявления сделки и продолжили рост в среду. Стоимость сделки почти втрое превышает $10,3 млрд. годового дохода, который компания получила от своего бизнеса инфраструктуры центров обработки данных в 2025 году.

Oracle медленно входила на рынок облачных вычислений, но смогла воспользоваться стремительным ростом спроса на инфраструктуру для дата-центров. Это стало возможным на фоне активного поиска мощностями для запуска систем искусственного интеллекта.

Сейчас Oracle — один из главных бенефициаров нехватки ресурсов у конкурентов, в частности Microsoft. Большие технологические гиганты инвестируют сотни миллиардов долларов в развитие дата-центров, необходимых для обучения и работы моделей ИИ.

Напряженные отношения Oracle с проектом Stargate — лишь одно из проявлений амбициозной стратегии компании, стремящейся конкурировать с гигантами облачных вычислений Amazon и Microsoft.

Oracle пообещала инвестировать $7 млрд в совместное предприятие Stargate и планирует потратить $25 млрд на капитальные расходы в следующем году, что значительно превышает предварительные оценки.

«Oracle будет строителем и оператором облачной инфраструктуры центров обработки данных номер один. Мы построим и будем эксплуатировать больше облачных инфраструктурных центров обработки данных, чем все наши конкуренты по облачной инфраструктуре», — заявил основатель Oracle Ларри Эллисон инвесторам ранее в этом году.

Oracle приобретет около 400 000 высокопроизводительных чипов Nvidia GB200 примерно за $40 млрд для питания дата-центра в Абилине, штат Техас.

Расширение партнерств OpenAI

Соглашение также демонстрирует, как OpenAI обращается к новым поставщикам облачных услуг для удовлетворения спроса на свои продукты ИИ.

В начале этого года компания пересмотрела свои коммерческие условия с Microsoft, которая раньше являлась ее эксклюзивным облачным провайдером. Согласно новым договоренностям, Microsoft — крупнейший инвестор OpenAI — получила право первого отказа на заключение контрактов. После этого OpenAI подписала облачные соглашения с Google, а также с облачным провайдером CoreWeave.