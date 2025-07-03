Экспорт российского газа в Европу в июне упал на 18%

В июне российский «Газпром» сократил среднесуточные поставки природного газа в Европу из-за трубопровода «Турецкий поток» на 18,3% по сравнению с маем. Об этом сообщает Reuters.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Поставки газа

Турция остается единственным транзитным маршрутом для российского газа в Европу после того, как Украина решила не продлевать пятилетнее транзитное соглашение с москвой, срок действия которого истек 1 января.

Согласно имеющимся данным, общий объем экспорта российского газа в Европу в январе-июне снизился до 8,33 миллиарда кубических метров с 15,5 миллиарда кубических метров в аналогичном периоде предыдущего года, учитывая поставки через Украину.

По данным европейской газотранспортной группы Entsog, в июне россия сократила экспорт газа через «Турецкий поток» до 37,6 миллиона кубометров в день. В мае этот показатель составил 46 миллионов кубометров в день.

Это также меньше, чем 39,5 млн куб. м, отгруженных по этому маршруту в мае 2024 года.

По расчетам Reuters, поставки российского газа в Европу через «Турецкий поток» выросли примерно на 6,8% в первом полугодии этого года с 7,8 млрд куб. м за аналогичный период годом ранее.