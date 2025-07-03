Британская финтех-компания Wise намерена усилить свое присутствие в США и создать там трастовый банк. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на документы компании, 16 июня Wise подала заявку в американское Управление контролера денежного обращения (OCC) на получение статуса национального трастового банка.
Wise подала заявку на создание трастового банка в США
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Что известно
Если OCC одобрит заявку, Wise сможет напрямую подключиться к платежной инфраструктуре Федеральной резервной системы для расчетов и клиринга в долларах. Это позволит компании сократить зависимость от посредников, снизить издержки и ускорить переводы, пишет Bloomberg.
Сейчас доллар — крупнейшая валюта по объемам трансграничных операций Wise: на него приходится почти половина всех переводов. В самой компании комментировать информацию отказались.
Wise уже имеет штаб-квартиру в США — в Остине (штат Техас), где работают около 450 сотрудников. По данным агентства, компания планирует увеличить численность персонала в стране на 20% в течение трех лет. Руководство американского направления возглавил бывший топ-менеджер Goldman Sachs Майк Буш, ранее руководивший проектом Apple Card.
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Wise обслуживает около 13 млн клиентов по всему миру, включая 1,8 млн в США. В июне компания также объявила о намерении перенести основной листинг своих акций из Лондона на американский рынок, чтобы повысить ликвидность, отмечает Bloomberg. Решение будет вынесено на голосование акционеров, соответствующее решение может быть принято в июле 2025 года.
По данным Bloomberg, создание трастового банка может также избавить финтех от необходимости получать отдельные лицензии в каждом штате США для работы с денежными переводами.
Аналогичные заявки на национальные лицензии подали и другие финтех-компании, включая Circle Internet Group (эмитент стейблкойна USDC), а также Fiserv и Stripe (в рамках узкого банкинг-чартерного режима в штате Джорджия).
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