Wise подала заявку на создание трастового банка в США

Британская финтех-компания Wise намерена усилить свое присутствие в США и создать там трастовый банк. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на документы компании, 16 июня Wise подала заявку в американское Управление контролера денежного обращения (OCC) на получение статуса национального трастового банка.

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Что известно

Если OCC одобрит заявку, Wise сможет напрямую подключиться к платежной инфраструктуре Федеральной резервной системы для расчетов и клиринга в долларах. Это позволит компании сократить зависимость от посредников, снизить издержки и ускорить переводы, пишет Bloomberg.

Сейчас доллар — крупнейшая валюта по объемам трансграничных операций Wise: на него приходится почти половина всех переводов. В самой компании комментировать информацию отказались.

Wise уже имеет штаб-квартиру в США — в Остине (штат Техас), где работают около 450 сотрудников. По данным агентства, компания планирует увеличить численность персонала в стране на 20% в течение трех лет. Руководство американского направления возглавил бывший топ-менеджер Goldman Sachs Майк Буш, ранее руководивший проектом Apple Card.

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