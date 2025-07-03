Правительство дало «зеленый свет» началу деятельности Государственного агентства по управлению резервами Украины (ГАУР) как центрального органа исполнительной власти. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
В Украине заработало Госагентство по управлению резервами
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Кто будет координировать
Его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Первого вице-премьер-министра — Министра экономики, а основная задача — реализация государственной политики в сфере государственных резервов.
Кабинет Министров принял решение, предоставляющее Агентству право выполнять функции и полномочия, предусмотренные Законом Украины «О государственных резервах» и положением об Агентстве.
Чем будет заниматься агентство
ГАУР будет формировать государственный резерв материальных ценностей, необходимых для страны и населения, чтобы оперативно реагировать на сегодняшние вызовы.
Также на ГАУР возложены функции по государственному надзору (контролю) за формированием, хранением, освежением и отпуском государственных резервов.
«ГАУР является новым институтом, созданным с нуля, который учитывает современные реалии и потребности общества, а также не имеет влияния от старой советской системы. Функционирование ГАУР ориентировано на прозрачное и эффективное управление государственным материальным резервом и его контролем. Это важный инструмент для государства, чтобы вовремя накопить необходимые государственные ресурсы для быстрого реагирования государства на кризисные ситуации, в частности, во время войны или других чрезвычайных событий», — отметил заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратов.
ГАУР уже предпринял основные необходимые организационные шаги:
- зарегистрированный в Едином государственном реестре юридических лиц;
- утверждены Положение о Государственном агентстве по управлению резервами, структура и штатное расписание,
- назначено 20 государственных служащих, что составляет 30% вакансий штатного расписания ГАУР.
Финансирование деятельности ГАУР будет происходить за счет бюджета на 2025 год
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