В Украине заработало Госагентство по управлению резервами

Правительство дало «зеленый свет» началу деятельности Государственного агентства по управлению резервами Украины (ГАУР) как центрального органа исполнительной власти. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

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Кто будет координировать

Его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Первого вице-премьер-министра — Министра экономики, а основная задача — реализация государственной политики в сфере государственных резервов.

Кабинет Министров принял решение, предоставляющее Агентству право выполнять функции и полномочия, предусмотренные Законом Украины «О государственных резервах» и положением об Агентстве.

Чем будет заниматься агентство

ГАУР будет формировать государственный резерв материальных ценностей, необходимых для страны и населения, чтобы оперативно реагировать на сегодняшние вызовы.

Также на ГАУР возложены функции по государственному надзору (контролю) за формированием, хранением, освежением и отпуском государственных резервов.

«ГАУР является новым институтом, созданным с нуля, который учитывает современные реалии и потребности общества, а также не имеет влияния от старой советской системы. Функционирование ГАУР ориентировано на прозрачное и эффективное управление государственным материальным резервом и его контролем. Это важный инструмент для государства, чтобы вовремя накопить необходимые государственные ресурсы для быстрого реагирования государства на кризисные ситуации, в частности, во время войны или других чрезвычайных событий», — отметил заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратов.

ГАУР уже предпринял основные необходимые организационные шаги:

зарегистрированный в Едином государственном реестре юридических лиц;

утверждены Положение о Государственном агентстве по управлению резервами, структура и штатное расписание,

назначено 20 государственных служащих, что составляет 30% вакансий штатного расписания ГАУР.

Финансирование деятельности ГАУР будет происходить за счет бюджета на 2025 год