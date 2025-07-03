С начала года Минфин привлек $22 млрд внешнего финансирования

За первые 6 месяцев 2025 года Минфин привлек в Государственный бюджет внешнее финансирование в размере $22 млрд. Об этом говорится в сообщении Минфина.

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Кто предоставлял финансирование

Представители бюджетной поддержки в 2025 году:

Страны G7 и ЕС через механизм ERA (за счет доходов от замороженных активов РФ) — $17,6 млрд;

Европейский Союз (Ukraine Facility) — $3,8 млрд (льготное финансирование и гранты);

Международный валютный фонд — $400 млн;

Япония — $190 млн (льготное финансирование);

Всемирный банк — $50 млн (льготное финансирование).

Напомним

Потребность во внешнем финансировании до конца 2025 года — $39,3 млрд.

Министерство финансов по сотрудничеству со странами G7 и ЕС реализует инициативу Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Механизм ERA объемом до $50 млрд предусматривает направление Украине кредитных средств, которые будут погашаться и обслуживаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских активов. В 2025 году партнеры направили уже $17,6 млрд.

В апреле Украина получила 3,5 млрд евро от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility. Транш состоял из льготного финансирования (3,1 млрд евро) и грантовой поддержки (400 млн евро).

$400 млн от МВФ было привлечено по результату успешного седьмого пересмотра программы Extended Fund Facility.

Украина получила $190 млн от Японии в рамках совместного с Всемирным банком проекта DRIVE. Он предусматривает помощь Украине в повышении устойчивости национальной дорожной сети, модернизации инфраструктуры, восстановлении мостов.

Средства от Всемирного банка поступили в рамках выполнения проекта в сфере здравоохранения THRIVE. Целью проекта является оказание помощи Правительству Украины в улучшении Программы медицинских гарантий для создания надежной системы здравоохранения.

В целом, с начала полномасштабной войны, международные партнеры направили в Украину более $137 млрд бюджетной поддержки.