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3 июля 2025, 12:36 Читати українською

С начала года Минфин привлек $22 млрд внешнего финансирования

За первые 6 месяцев 2025 года Минфин привлек в Государственный бюджет внешнее финансирование в размере $22 млрд. Об этом говорится в сообщении Минфина.

За первые 6 месяцев 2025 года Минфин привлек в Государственный бюджет внешнее финансирование в размере $22 млрд.
Фото: depositphotos

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Кто предоставлял финансирование

Представители бюджетной поддержки в 2025 году:

  • Страны G7 и ЕС через механизм ERA (за счет доходов от замороженных активов РФ) — $17,6 млрд;
  • Европейский Союз (Ukraine Facility) — $3,8 млрд (льготное финансирование и гранты);
  • Международный валютный фонд — $400 млн;
  • Япония — $190 млн (льготное финансирование);
  • Всемирный банк — $50 млн (льготное финансирование).

Напомним

Потребность во внешнем финансировании до конца 2025 года — $39,3 млрд.

Министерство финансов по сотрудничеству со странами G7 и ЕС реализует инициативу Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Механизм ERA объемом до $50 млрд предусматривает направление Украине кредитных средств, которые будут погашаться и обслуживаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских активов. В 2025 году партнеры направили уже $17,6 млрд.

В апреле Украина получила 3,5 млрд евро от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility. Транш состоял из льготного финансирования (3,1 млрд евро) и грантовой поддержки (400 млн евро).

$400 млн от МВФ было привлечено по результату успешного седьмого пересмотра программы Extended Fund Facility.

Украина получила $190 млн от Японии в рамках совместного с Всемирным банком проекта DRIVE. Он предусматривает помощь Украине в повышении устойчивости национальной дорожной сети, модернизации инфраструктуры, восстановлении мостов.

Средства от Всемирного банка поступили в рамках выполнения проекта в сфере здравоохранения THRIVE. Целью проекта является оказание помощи Правительству Украины в улучшении Программы медицинских гарантий для создания надежной системы здравоохранения.

В целом, с начала полномасштабной войны, международные партнеры направили в Украину более $137 млрд бюджетной поддержки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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