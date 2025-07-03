ENTSO-E увеличила возможности экспорта электроэнергии для Украины и Молдовы до 900 МВт

Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E повысила максимально допустимую возможность Украины и Молдовы для экспорта электроэнергии. Новый лимит составляет 900 мегаватт (МВт), что на 250 МВт больше предыдущего показателя. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

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«До 900 МВт возросла максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС. Это результат сотрудничества между операторами системы передачи, входящими в Регион расчета пропускной способности Восточной Европы (EE CCR) и Региональным координационным центром TSCnet», — говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение пропускной способности на экспорт облегчит балансировку украинской энергосистемы и позволит производителям электроэнергии получить дополнительную прибыль.

«Срок действия нового лимита — до 1 августа, поскольку в дальнейшем максимальная экспортная мощность будет пересматриваться ежемесячно. В процессе еженедельной оценки состояния сети — величина экспорта может быть скорректирована в соответствии с требованиями операционной безопасности», — прокомментировал председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко.

Напомним, с 1 мая максимально допустимая способность Украины и Молдовы для экспорта электроэнергии составила 650 МВт.