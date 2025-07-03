Лондонская биржа переживает худшее полугодие по IPO с 1997 года

Первое полугодие 2025 года стало самым слабым для лондонского рынка первичных размещений за последние 28 лет: компании привлекли менее 200 млн фунтов стерлингов, сообщил Bloomberg.

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Детали

Отток эмитентов, активные сделки по выкупу компаний с последующим исключением из листинга и слабый поток новых IPO привели к стремительному сокращению числа публичных компаний на Лондонской фондовой бирже.

Ситуация усугубилась после сообщений о планах крупнейшей британской компании AstraZeneca перевести основной листинг в США.

По данным The Times, глава фармгиганта Паскаль Сорио разочарован британским регуляторным режимом в сфере здравоохранения и опасается отставания британской отрасли от США и Китая.

Уход из страны AstraZeneca, чья капитализация превышает 100 млрд фунтов стерлингов, может стать ударом по доверию инвесторов к британскому рынку и спровоцировать цепную реакцию ухода других эмитентов, отмечает Bloomberg. Ранее аналогичные шаги предприняли Wise, Flutter, CRH и Indivior.

На фоне отсутствия новых IPO и активного выкупа британских компаний (с начала года — 48 завершенных или объявленных сделок) рынок продолжает терять ликвидность. Объемы торгов бумагами AstraZeneca в виде депозитарных расписок в США значительно превышают обороты в Лондоне.

«Объемы M&A и дефицит размещений приводят к заметному сокращению числа растущих публичных компаний в Великобритании», — отмечает руководитель аналитического подразделения Peel Hunt Чарльз Холл.

Он связывает ситуацию с необходимостью реформ в сфере пенсионных инвестиций, налогов и индивидуальных инвестиционных счетов.

Некоторые банкиры сохраняют осторожный оптимизм: во второй половине года возможно появление нескольких IPO. Среди потенциальных эмитентов — итальянская NewPrinces, узбекский золотодобытчик Navoi Mining и платежный сервис Ebury.

Самым крупным IPO в Лондоне в текущем году стало размещение компании MHA Plc на бирже AIM, где она привлекла 98 млн фунтов стерлингов. При этом Glencore отменила листинг Cobalt Holdings, а Shein отказалась от Лондона в пользу Гонконга.

В 2026 году ситуация может улучшиться: Hg Capital рассматривает Лондон как площадку для IPO разработчика ПО Visma (19 млрд евро), привлеченная недавними реформами, включая допуск акций, номинированных в евро, в индексы FTSE.

Как отмечает Bloomberg, проблема Лондона не носит локальный характер. Согласно данным агентства, в первом полугодии IPO-активность снизилась и на других европейских биржах — в Париже, Милане и Цюрихе. Причиной стали как турбулентность на рынках, вызванная тарифной политикой президента США Дональда Трампа, так и глобальный сдвиг ликвидности в сторону США.

Падение объемов IPO в Лондоне наблюдается не первый год. Согласно информации агентства, с начала 2024 года и до начала мая того же года Великобритания обеспечила лишь чуть более 2% от общего объема первичных размещений в Европе — это минимальный показатель за последние десятилетия. Для сравнения, с 2012-го по 2023 год средняя доля Лондона составляла 31%.

Одной из причин отставания называют то, что британские акции торгуются с дисконтом по сравнению с бумагами на других развитых рынках, и компании предпочитают размещаться там, где могут рассчитывать на более высокую оценку. На рынок также давит отток средств из фондов, инвестирующих в британские акции, частично связанный с изменениями в пенсионном секторе.