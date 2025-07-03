Биткоин подскочил до $109 750, Coinbase приобрела платформу для управления токенами: что нового

Биткоин в моменте подскочил до $109 750

В ночь со 2 на 3 июля курс первой криптовалюты в моменте вырос до $109 750. Но потом откатился назад. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости цена биткоина составляет около $109 360. За сутки актив вырос на 2,23%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост.

При этом больше всего выросли:

Итальянская банковская группа Sella тестирует хранение цифровых активов — Bloomberg

Итальянская банковская группа Banca Sella Holding SpA приступила к внутреннему пилотному тестированию сервиса по хранению цифровых активов, включая стейблкоины. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, осведомленные о ситуации.

Для реализации этой инициативы, Banca Sella сотрудничает с технологической компанией Fireblocks. В настоящее время цифровые активы могут храниться только отдельными специалистами внутри группы. Однако, как отмечают источники, в перспективе банк может предложить данную услугу и своим клиентам.

По словам одного из источников, группа Sella пока не планирует запускать услуги по торговле криптовалютами, в том числе биткоином. Последующие шаги определят после завершения пилотного проекта, вероятно, во второй половине лета.

Bloomberg отмечает, что банки по всей Европе находятся на разных этапах интеграции цифровых активов в свою деятельность. Новые правила ЕС по криптовалюту, а также более благоприятная регуляторная атмосфера в США начали влиять на традиционные финансовые учреждения, которые ранее не спешили выходить на этот рынок.

Журналисты также отметили, что Intesa Sanpaolo SpA — крупнейшая банковская группа Италии — в январе впервые приобрела биткоин на спотовом рынке и уже готовит запуск торгового подразделения для цифровых активов.

Banca Sella Holding SpA известна своей репутацией инновационной структуры в цифровом банкинге. Ее цифровой банк Hype имеет более 1 миллиона пользователей.

Спотовый Solana-ETF от REX Shares и Osprey Funds привлек $12 млн в первый день торгов

В среду, 2 июля, на американском рынке дебютировал первый спотовый Solana-ETF, запущенный компаниями REX Shares и Osprey Funds. В первый день торгов фонду удалось привлечь $12 миллионов капитала к моменту закрытия биржи, сообщает Decrypt со ссылкой на представителя фирм.

REX Shares и Osprey Funds подали заявки на два продукта — фонды на базе Solana (SOL) и Ethereum (ETH) со стейкингом — в начале июня 2025 года. Оба ETF были классифицированы как C Corporation в соответствии с правилом 6c-11.

Это позволило эмитентам обойти длительный период рассмотрения заявок по процедуре 19b-4. В конце июня появилась информация, что компании внесли необходимые правки, и у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) больше нет возражений относительно запуска.

2 июля акции REX-Osprey Solana Staking ETF начали торговаться на бирже Cboe BZX под тикером SSK. Объем торгов по этой позиции составил $33,7 миллиона к моменту закрытия биржи. По словам аналитика Bloomberg Intelligence Эрика Балчунаса, это значительно превышает показатели фьючерсных фондов на базе альтоинов, но гораздо меньше значений спотовых биткоин- и Ethereum-ETF.

Представитель REX Shares и Osprey Funds сообщил изданию Decrypt, что чистый приток капитала в продукт составил около 12 миллионов долларов. В компаниях не стали комментировать, насколько эффективен был запуск фонда и отвечает ли он их ожиданиям.

Coinbase приобрела платформу для управления токенами Liquifi

Криптовалютная биржа Coinbase объявила о приобретении Liquifi — специализированной платформы, помогающей криптпроектам эффективно управлять токенами. Среди клиентов Liquifi уже такие известные игроки, как Uniswap Foundation, OP Labs, Ethena и Zora.

«Мы полностью вовлечены в работу с Liquifi и стоим на их стороне», — заявил директор по корпоративному развитию Coinbase Аклил Ибсса в комментарии Fortune.

Он добавил, что биржа провела тщательную проверку перед заключением соглашения, сумма которого не разглашается.

Это уже четвертое соглашение криптоплатформы в 2025 году. Ранее Coinbase приобрела Spindl (ончейн реклама в криптосфере), команду Iron Fish (блокчейн с фокусом на конфиденциальность) и Deribit (платформа криптодеривативов) за $2,9 миллиарда — что стало крупнейшим приобретением в истории индустрии.

Liquifi предоставляет сервис, позволяющий криптопроектам управлять распределением токенов после периодов разблокировки, отслеживать владельцев долей и автоматизировать налоговые удержания. Платформа позиционирует себя как аналог Carta — популярной системы управления частным капиталом, но адаптированной для криптовалют.

С момента последнего раунда инвестирования в 2022 году, когда Liquifi привлекла $5 миллионов под руководством Dragonfly (при участии Кейти Хаун и Балажи Сринивасана), компания обслуживает ведущих игроков в Web3-секторе.

Покупка Liquifi приближает Coinbase к созданию комплексной (end-to-end) платформы, которая позволит сопровождать криптпроекты от этапа создания токенов до их листинга на бирже. Это стратегический шаг в ответ на модели «launchpad» конкурентов, таких как Binance и OKX, получающих прибыль еще до выхода токенов на открытый рынок.