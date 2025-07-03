Курс валют: доллар в банках потерял 19 копеек, евро — 18 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 19 копеек, а в продаже 9 копеек. Евро подешевел на 18 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро потерял 1 копейку в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,33−41,99 грн., Евро покупают за 48,82 грн, а продают за 49,56 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,60−41,70, евро — 49,35−49,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,72−41,76 грн/$.

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