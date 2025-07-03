В Украине стоимость голубики в среднем в 2,6 раза выше, чем в начале сезона 2024 года. Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.
Сладкая, но недешевая: украинская голубика в этом году в 2,6 раза дороже
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Причина удорожания
Такую ценовую разницу производители объясняют сокращением валового сбора голубики в стране вследствие неблагоприятных погодных условий в период созревания этой ягоды.
Как отмечают аналитики, еще в конце прошлой недели украинские садоводы начали уборку урожая голубики с открытого грунта. Старт этого сезона задержался примерно на 10 дней по сравнению с прошлым годом из-за аномальных погодных условий в конце весны.
По данным аналитиков, на сегодняшний день предложение голубики местного производства на рынке очень ограничено.
В то же время спрос на эту ягоду оценивается на достаточно высоком уровне. Оптовые партии голубики из открытого грунта сейчас поступают в продажу по 300−450 грн/кг.
Отмечается, что больше массово голубика из украинских хозяйств начнет поступать в продажу уже на следующей неделе.
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