Мировой автопром набирает обороты: производство выросло на 3%, лидирует — Китай

По данным Всемирной организации автопроизводителей, глобальное производство автотранспорта в I квартале 2025 года составило более 22,5 млн единиц, сообщает «Укравтопром». Это на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

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Больше всего изготовили легковых авто — 16,4 млн ед. (+6%). Легкие коммерческие автомобили показали спад до 5,1 млн ед. (-4%).

Больших грузовиков собрали около 1 млн ед. (+1%), а автобусов — 75,8 тыс. ед. (+12%).

Лидеры мирового автопроизводства

Лидером мирового автопроизводства остается Китай с результатом 7,56 млн. ед. (+15%), за ним США — 2,55 млн ед. (-7%) и Япония — 2,13 млн ед. (+12%). В топ-5 также вошли Индия (1,7 млн ед., +5%) и Германия (1,1 млн ед., +4%).

Такая динамика свидетельствует о постепенном восстановлении глобального автопрома, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию и вызовы в цепях снабжения.

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