Завладели более 3,6 млн грн: полиция разоблачила преступную группу в столичном управлении Пенсионного фонда

Оперативники Департамента киберполиции разоблачили организованную преступную группу из бывших чиновников столичного управления Пенсионного фонда Украины и представителей ряда частных компаний, причастных к завладению бюджетными средствами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киберполиции.

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Что установило следствие

Следствием установлено, что в течение 2020−2023 годов через систему публичных закупок «Прозорро» чиновники организовали заказ работ, связанных с проведением капитального ремонта административных зданий Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве.

В ходе расследования полицейские задокументировали факты существенного завышения объемов выполненных работ и стоимости товаров, в частности, сетевого оборудования, необходимого для функционирования компьютерной сети.

Такие действия членов организованной преступной группировки нанесли бюджету ущерб на общую сумму более 3,6 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 16 санкционированных обысков.

В результате изъята черновая бухгалтерия, мобильные телефоны, печати предприятий, задействованных в схеме, тендерная документация, договоры с приложениями, акты выполненных работ, платежные поручения и проектно-сметная документация.

Пятерым исполнителям и организатору коррупционной схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов), а также по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время суд рассматривает вопрос об избрании мер. Досудебное расследование продолжается.