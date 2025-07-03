За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1000 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1023090 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 июля: 1000 российских оккупантов и 85 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1023090 (+1000) человек
- танков — 10986 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 22936 (+5) ед
- артиллерийских систем — 29815 (+21) ед
- РСЗО — 1427 (+0) ед
- средства ПВО — 1191 (+0) ед
- самолетов — 420 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 43098 (+85)
- крылатые ракеты — 3436 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 53887 (+101)
- специальная техника — 3922 (+1)
Источник: Минфин
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