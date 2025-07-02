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2 июля 2025, 19:46 Читати українською

Политика Трампа может разрушить ключевые экономические показатели США — The Economist

Политика президента США Дональда Трампа, в частности массовые сокращения персонала и недофинансирование государственных статистических агентств, угрожает достоверности ключевых макроэкономических индикаторов, включая индекс потребительских цен (CPI). Это затрудняет объективное понимание состояния крупнейшей экономики мира. Об этом пишет издание The Economist.

Политика президента США Дональда Трампа, в частности массовые сокращения персонала и недофинансирование государственных статистических агентств, угрожает достоверности ключевых макроэкономических индикаторов, включая индекс потребительских цен (CPI).

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Система сбора данных под угрозой

Главной проблемой является сокращение финансирования и кадров в Бюро статистики труда США (BLS) и смежных агентствах. Это уже привело к конкретным последствиям:

  • BLS прекратило сбор данных в нескольких городах, а к августу 2025 года планируется отменить публикацию цен производителей по 350 индексам в 34 отраслях.
  • Уровень ответов граждан на опросы, которые являются основой для расчета инфляции, упал с 93% до пандемии до 67% сейчас.
  • По оценкам, три ключевых статистических агентства работают лишь на 60% от потребности из-за увольнений и остановки найма.

Рост доли «условных» данных

Из-за нехватки реальных данных BLS вынуждено все чаще использовать «условные» или «замещенные» данные — то есть информацию о похожих товарах или других регионах. Если раньше доля таких заменителей составляла около 8%, то в апреле-мае 2025 года она взлетела до 30%.

Это создает серьезные риски: заниженная инфляция может привести к сокращению социальных выплат для миллионов американцев, а завышенная — спровоцировать необоснованное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой. Проект бюджета Трампа предусматривает дальнейшее сокращение финансирования BLS на 8%, что, по мнению аналитиков, только ухудшит ситуацию.

Массовые сокращения в государственном и техническом секторах

Проблема в статистических ведомствах является частью более широкой тенденции. В рамках инициативы Департамента эффективности госуправления (DOGE) с начала года было уволено более 61 тысячи госслужащих. Параллельно в технологическом секторе за первое полугодие 2025 года было сокращено почти 64 тысячи работников в 150 компаниях, в частности в Google, Intel, Microsoft и Amazon.

Почему это важно

Разрушение системы сбора объективных данных — это удар по «нервной системе» экономики. Когда государство, бизнес и инвесторы начинают работать «вслепую», не имея достоверной информации, это неизбежно приводит к ошибочным решениям и экономическому хаосу.

Эта ситуация выходит за рамки обычного сокращения бюджета. Она отражает политическую тенденцию, направленную на ослабление экспертных и бюрократических институтов под лозунгами «повышения эффективности».

Для всего мира потеря доверия к американской статистике является системным риском. Глобальные финансовые рынки построены на предположении, что данные из крупнейшей экономики мира являются надежными. Если этот фундамент пошатнется, это спровоцирует огромную неопределенность, увеличит риск-премии для инвесторов и может дестабилизировать мировую торговлю и финансы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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