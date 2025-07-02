Политика Трампа может разрушить ключевые экономические показатели США — The Economist

Политика президента США Дональда Трампа, в частности массовые сокращения персонала и недофинансирование государственных статистических агентств, угрожает достоверности ключевых макроэкономических индикаторов, включая индекс потребительских цен (CPI). Это затрудняет объективное понимание состояния крупнейшей экономики мира. Об этом пишет издание The Economist.

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Система сбора данных под угрозой

Главной проблемой является сокращение финансирования и кадров в Бюро статистики труда США (BLS) и смежных агентствах. Это уже привело к конкретным последствиям:

BLS прекратило сбор данных в нескольких городах, а к августу 2025 года планируется отменить публикацию цен производителей по 350 индексам в 34 отраслях.

Уровень ответов граждан на опросы, которые являются основой для расчета инфляции, упал с 93% до пандемии до 67% сейчас.

По оценкам, три ключевых статистических агентства работают лишь на 60% от потребности из-за увольнений и остановки найма.

Рост доли «условных» данных

Из-за нехватки реальных данных BLS вынуждено все чаще использовать «условные» или «замещенные» данные — то есть информацию о похожих товарах или других регионах. Если раньше доля таких заменителей составляла около 8%, то в апреле-мае 2025 года она взлетела до 30%.

Это создает серьезные риски: заниженная инфляция может привести к сокращению социальных выплат для миллионов американцев, а завышенная — спровоцировать необоснованное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой. Проект бюджета Трампа предусматривает дальнейшее сокращение финансирования BLS на 8%, что, по мнению аналитиков, только ухудшит ситуацию.

Массовые сокращения в государственном и техническом секторах

Проблема в статистических ведомствах является частью более широкой тенденции. В рамках инициативы Департамента эффективности госуправления (DOGE) с начала года было уволено более 61 тысячи госслужащих. Параллельно в технологическом секторе за первое полугодие 2025 года было сокращено почти 64 тысячи работников в 150 компаниях, в частности в Google, Intel, Microsoft и Amazon.

Почему это важно

Разрушение системы сбора объективных данных — это удар по «нервной системе» экономики. Когда государство, бизнес и инвесторы начинают работать «вслепую», не имея достоверной информации, это неизбежно приводит к ошибочным решениям и экономическому хаосу.

Эта ситуация выходит за рамки обычного сокращения бюджета. Она отражает политическую тенденцию, направленную на ослабление экспертных и бюрократических институтов под лозунгами «повышения эффективности».

Для всего мира потеря доверия к американской статистике является системным риском. Глобальные финансовые рынки построены на предположении, что данные из крупнейшей экономики мира являются надежными. Если этот фундамент пошатнется, это спровоцирует огромную неопределенность, увеличит риск-премии для инвесторов и может дестабилизировать мировую торговлю и финансы.