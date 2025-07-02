К закрытию межбанка, 2 июля, курс доллара снизился на 13 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже. Евро подешевел на 25 копеек в покупке и на 23 копейки в продаже.
Курс валют: доллар и евро резко подешевели на межбанке
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Открытие 2 июля
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Закрытие 2 июля
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Изменения
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41,85/41,88
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41,72/41,76
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13/12
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49,31/49,33
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49,06/49,10
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25/23
Средний курс на наличном рынке: 41,52−42,07 грн/доллар, 49,00−49,70 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,63−41,70, евро — 49,36−49,55 грн.
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Источник: Минфин
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