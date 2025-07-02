Японский автопроизводитель Nissan отзывает в Соединенных Штатах 443 899 транспортных средств из-за дефекта в двигателе. Об этом сообщает Reuters.
Проблема с двигателем: популярные модели Nissan и Infiniti отзывают в США
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Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявила, что компания обнаружила потенциальный производственный дефект в некоторых компонентах двигателя, который может повлечь за собой его повреждение или полный отказ, что повышает риск аварии.
Какие модели отзывают
Под отзыв подпадают некоторые модели Nissan Rogue, Altima, Infiniti QX50 и QX55 определенных модельных лет.
По оценкам, только около 1,2% этих авто имеют обнаруженный дефект. В общей сложности — это 443 899 авто.
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Источник: Минфин
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