Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 3 июля, зафиксировав укрепление гривны по отношению к евро после достижения нового исторического минимума днем ранее. Курс доллара при этом почти не изменился. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.
Гривна отскочила от исторического минимума в паре с евро: НБУ установил курсы на четверг
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Коррекция курса евро
Официальный курс гривны к евро на четверг установлен на уровне 49,1328 грн/€. Это на 26 копеек ниже, чем в среду. Напомним, что 2 июля официальный курс европейской валюты достиг нового исторического максимума — 49,4093 грн/€.
Стабильность доллара
По отношению к доллару США гривна осталась практически стабильной. Официальный курс на четверг установлен на отметке 41,8116 грн/$, что лишь минимально отличается от курса среды (41,8191 грн/$).
Текущий курс доллара все еще остается ниже абсолютного исторического максимума, который был зафиксирован 13 января 2025 года на уровне 42,2841 грн/$.
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Источник: Минфин
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