НБУ перечислил на нужды обороны почти 295 млн грн

По состоянию на 1 июля 2025 г. остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 г., составил более 1,4 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 168,1 млн грн. Всего с начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило более 66,5 млрд грн в эквиваленте. Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Откуда поступали средства

Средства переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира).

Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило более 45,3 млрд грн в эквиваленте.

В целом, с начала полномасштабной войны по спецсчету на нужды обороны Национальный банк перечислил почти 65,3 млрд грн (в июне 2025 года — почти 295 млн грн).

Напомним

что перевести средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.