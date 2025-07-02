Доля децентрализованных криптобирж на рынке достигла рекордных 29%

В июне доля объема торгов на децентрализованных криптовалютных биржах (DEX) достигла нового исторического рекорда, составив 29% по отношению к централизованным биржам (CEX). Это произошло на фоне падения спотовой активности на централизованных платформах до самого низкого уровня за последние девять месяцев. Об этом сообщает издание The Block.

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Изменение рыночных долей в цифрах

По итогам июня, объем спотовых торгов на централизованных биржах, таких как Binance или Coinbase, упал до $1,07 трлн по сравнению с $1,47 трлн в предыдущем месяце. В то же время аналогичный показатель на децентрализованных платформах, таких как Uniswap, вырос до $390 млрд.

Именно соотношение этих объемов и привело к рекордной доле DEX в 29% на спотовом рынке. Кроме того, на рынке фьючерсов доля децентрализованных платформ также установила новый рекорд, хотя и более скромный — 8%.

Причины роста популярности DEX

Аналитики объясняют рост доли DEX несколькими факторами. Инвестиционный директор Kronos Research Винсент Лю считает, что ключевую роль играют более низкие комиссии и потеря доверия пользователей к централизованным платформам после ряда громких банкротств.

Аналитик Presto Research Мин Юнг добавляет, что рост обусловлен успехом новых платформ, таких как Hyperliquid, и появлением большего количества DEX с лучшим и более удобным для пользователя интерфейсом.

Роль «охоты за аирдропами»

В то же время эксперты призывают к сдержанной оценке этих цифр. Мин Юнг отмечает, что значительная часть активности на децентрализованных биржах может быть неорганической.

«Очевидно, что значительная часть этой активности связана с трейдерами, которые стремятся получить аирдропы и баллы», — пояснил он.

Это означает, что многие пользователи активно торгуют на новых платформах не столько с целью получения прибыли от торговли, сколько в надежде получить бесплатную раздачу токенов (аирдроп) от этих проектов в будущем.

Что такое DEX и CEX и в чем их главное отличие

Криптовалютные биржи делятся на два основных типа:

CEX (Centralized Exchange / Централизованная биржа): Это компания, которая выступает в качестве доверенного посредника в торговле. Пользователи вносят свои средства на кошельки, принадлежащие бирже (например, Binance, Coinbase,Bybit). Биржа контролирует активы клиентов, управляет книгой ордеров и обеспечивает скорость операций. Главный недостаток — пользователь вынужден доверять свои деньги третьей стороне, которая несет риски в случае взлома или банкротства биржи (как это было с FTX).

DEX (Decentralized Exchange / Децентрализованная биржа): Это не компания, а протокол — набор смарт-контрактов, работающих на блокчейне (например, Uniswap). Пользователи торгуют напрямую из своих кошельков, никогда не передавая контроль над своими приватными ключами и активами третьей стороне. Это соответствует главному принципу криптовалют «твои ключи — твои монеты». Торговля на DEX более безопасна с точки зрения хранения средств, но может быть более медленной или дорогой из-за комиссий блокчейна.

Почему это важно

Рост доли DEX является одним из важнейших трендов в криптоиндустрии, который отражает идеологическое движение в сторону децентрализации и самостоятельного хранения активов. Эта тенденция значительно усилилась после краха крупных централизованных бирж, что преподало многим инвесторам горький урок о рисках доверия к посредникам.

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