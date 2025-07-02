В июне доля объема торгов на децентрализованных криптовалютных биржах (DEX) достигла нового исторического рекорда, составив 29% по отношению к централизованным биржам (CEX). Это произошло на фоне падения спотовой активности на централизованных платформах до самого низкого уровня за последние девять месяцев. Об этом сообщает издание The Block.
Доля децентрализованных криптобирж на рынке достигла рекордных 29%
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Изменение рыночных долей в цифрах
По итогам июня, объем спотовых торгов на централизованных биржах, таких как Binance или Coinbase, упал до $1,07 трлн по сравнению с $1,47 трлн в предыдущем месяце. В то же время аналогичный показатель на децентрализованных платформах, таких как Uniswap, вырос до $390 млрд.
Именно соотношение этих объемов и привело к рекордной доле DEX в 29% на спотовом рынке. Кроме того, на рынке фьючерсов доля децентрализованных платформ также установила новый рекорд, хотя и более скромный — 8%.
Причины роста популярности DEX
Аналитики объясняют рост доли DEX несколькими факторами. Инвестиционный директор Kronos Research Винсент Лю считает, что ключевую роль играют более низкие комиссии и потеря доверия пользователей к централизованным платформам после ряда громких банкротств.
Аналитик Presto Research Мин Юнг добавляет, что рост обусловлен успехом новых платформ, таких как Hyperliquid, и появлением большего количества DEX с лучшим и более удобным для пользователя интерфейсом.
Роль «охоты за аирдропами»
В то же время эксперты призывают к сдержанной оценке этих цифр. Мин Юнг отмечает, что значительная часть активности на децентрализованных биржах может быть неорганической.
«Очевидно, что значительная часть этой активности связана с трейдерами, которые стремятся получить аирдропы и баллы», — пояснил он.
Это означает, что многие пользователи активно торгуют на новых платформах не столько с целью получения прибыли от торговли, сколько в надежде получить бесплатную раздачу токенов (аирдроп) от этих проектов в будущем.
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Что такое DEX и CEX и в чем их главное отличие
Криптовалютные биржи делятся на два основных типа:
- CEX (Centralized Exchange / Централизованная биржа): Это компания, которая выступает в качестве доверенного посредника в торговле. Пользователи вносят свои средства на кошельки, принадлежащие бирже (например, Binance, Coinbase,Bybit). Биржа контролирует активы клиентов, управляет книгой ордеров и обеспечивает скорость операций. Главный недостаток — пользователь вынужден доверять свои деньги третьей стороне, которая несет риски в случае взлома или банкротства биржи (как это было с FTX).
- DEX (Decentralized Exchange / Децентрализованная биржа): Это не компания, а протокол — набор смарт-контрактов, работающих на блокчейне (например, Uniswap). Пользователи торгуют напрямую из своих кошельков, никогда не передавая контроль над своими приватными ключами и активами третьей стороне. Это соответствует главному принципу криптовалют «твои ключи — твои монеты». Торговля на DEX более безопасна с точки зрения хранения средств, но может быть более медленной или дорогой из-за комиссий блокчейна.
Почему это важно
Рост доли DEX является одним из важнейших трендов в криптоиндустрии, который отражает идеологическое движение в сторону децентрализации и самостоятельного хранения активов. Эта тенденция значительно усилилась после краха крупных централизованных бирж, что преподало многим инвесторам горький урок о рисках доверия к посредникам.
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