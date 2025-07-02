Суд в США оштрафовал Google на $314 млн за незаконный сбор данных пользователей

Калифорнийский суд присяжных постановил, что Google должна выплатить $314 млн по делу о незаконном использовании интернет-трафика пользователей Android для сбора информации без их ведома, сообщает Bloomberg.

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Что известно

Истцы утверждали, что Alphabet inc., материнская компания Google, программировала Android так, что при отключенном Wi-Fi данные направлялись на сервера Google без ведома владельцев телефонов. Таким образом, расходовался абонентский трафик, за который заплатили пользователи.

Полученную информацию Google использовала в корпоративных целях: для создания таргетированной рекламы или модификации своих картографических платформ, говорится в иске.

Представитель компании с вынесенным решением не согласился и обещал в скором времени его обжаловать.

По его словам, передача данных, упомянутая в деле, требует трафика меньше, чем необходимо для отправки одной фотографии, а пользователи сами разрешают подобные операции, когда знакомятся с пользовательским соглашением.

Групповой иск был подан в 2019 году от имени жителей Калифорнии, решение по делу было вынесено 1 июля 2025-го. Аналогичный иск был подан на федеральном уровне — он касается пользователей Android по всей стране, судебное заседание назначено на начало 2026 года.