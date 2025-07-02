Аренда за 6 тысяч гривен: в Украине запускают фонд муниципального арендного жилья

Сегодня, 2 июля, Кабинет министров дает старт экспериментальному проекту создания фонда муниципального арендного жилья. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, общины будут выступать заказчиками строительства. Документация будет разрабатываться на основе готовых проектных решений, что значительно ускорит и удешевит процесс.

Кто получит муниципальное жилье

В первую очередь муниципальное жилье получат:

ветераны,

родные погибших защитников,

военнослужащие,

ВПЛ,

дети-сироты,

учителя,

врачи,

коммунальщики.

Критерии

Шмыгаль отметил, что четко определяются критерии, которым должны удовлетворять получатели, а также критерии самого жилья.

Нормой будет метраж 40 м² на семью из двух человек, а также пригодность квартиры к проживанию, включая меблировку и бытовую технику.

Арендная плата

Арендная плата будет формироваться по специальной формуле с учетом условий конкретного региона. Ориентировочно в месяц за аренду однокомнатной квартиры люди будут платить около 6 тысяч гривен.

«Ставка намного ниже рыночной и поэтому доступна для семей с небольшим достатком», — подчеркнул премьер.

Проект будет финансироваться за счет средств местных бюджетов, а также за кредитные и грантовые средства партнеров.

«Также благодаря поддержке Всемирного банка в рамках проекта HOPE активизируем восстановление жилья украинцев. Направляем на места — общинам Запорожья, Николаева, Изюма, Бучи и Макарова — 540 млн грн. Эти средства они инвестируют в ремонты около 200 многоквартирных домов, которые повредили российские террористы».

Напомним

По данным Госстата, средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине в мае 2025 года составила 7504 гривны в месяц. С начала года цены выросли на 3,9%.