Сегодня, 2 июля, Кабинет министров дает старт экспериментальному проекту создания фонда муниципального арендного жилья. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Аренда за 6 тысяч гривен: в Украине запускают фонд муниципального арендного жилья
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По его словам, общины будут выступать заказчиками строительства. Документация будет разрабатываться на основе готовых проектных решений, что значительно ускорит и удешевит процесс.
Кто получит муниципальное жилье
В первую очередь муниципальное жилье получат:
- ветераны,
- родные погибших защитников,
- военнослужащие,
- ВПЛ,
- дети-сироты,
- учителя,
- врачи,
- коммунальщики.
Критерии
Шмыгаль отметил, что четко определяются критерии, которым должны удовлетворять получатели, а также критерии самого жилья.
Нормой будет метраж 40 м² на семью из двух человек, а также пригодность квартиры к проживанию, включая меблировку и бытовую технику.
Арендная плата
Арендная плата будет формироваться по специальной формуле с учетом условий конкретного региона. Ориентировочно в месяц за аренду однокомнатной квартиры люди будут платить около 6 тысяч гривен.
«Ставка намного ниже рыночной и поэтому доступна для семей с небольшим достатком», — подчеркнул премьер.
Проект будет финансироваться за счет средств местных бюджетов, а также за кредитные и грантовые средства партнеров.
«Также благодаря поддержке Всемирного банка в рамках проекта HOPE активизируем восстановление жилья украинцев. Направляем на места — общинам Запорожья, Николаева, Изюма, Бучи и Макарова — 540 млн грн. Эти средства они инвестируют в ремонты около 200 многоквартирных домов, которые повредили российские террористы».
Напомним
По данным Госстата, средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине в мае 2025 года составила 7504 гривны в месяц. С начала года цены выросли на 3,9%.
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