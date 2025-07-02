Аренда за 6 тысяч гривен: в Украине запускают фонд муниципального арендного жилья

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 июля 2025, 17:07 Читати українською

Аренда за 6 тысяч гривен: в Украине запускают фонд муниципального арендного жилья

Сегодня, 2 июля, Кабинет министров дает старт экспериментальному проекту создания фонда муниципального арендного жилья. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сегодня, 2 июля, Кабинет министров дает старт экспериментальному проекту создания фонда муниципального арендного жилья.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, общины будут выступать заказчиками строительства. Документация будет разрабатываться на основе готовых проектных решений, что значительно ускорит и удешевит процесс.

Кто получит муниципальное жилье

В первую очередь муниципальное жилье получат:

  • ветераны,
  • родные погибших защитников,
  • военнослужащие,
  • ВПЛ,
  • дети-сироты,
  • учителя,
  • врачи,
  • коммунальщики.

Критерии

Шмыгаль отметил, что четко определяются критерии, которым должны удовлетворять получатели, а также критерии самого жилья.

Нормой будет метраж 40 м² на семью из двух человек, а также пригодность квартиры к проживанию, включая меблировку и бытовую технику.
Арендная плата

Арендная плата будет формироваться по специальной формуле с учетом условий конкретного региона. Ориентировочно в месяц за аренду однокомнатной квартиры люди будут платить около 6 тысяч гривен.

«Ставка намного ниже рыночной и поэтому доступна для семей с небольшим достатком», — подчеркнул премьер.

Проект будет финансироваться за счет средств местных бюджетов, а также за кредитные и грантовые средства партнеров.

«Также благодаря поддержке Всемирного банка в рамках проекта HOPE активизируем восстановление жилья украинцев. Направляем на места — общинам Запорожья, Николаева, Изюма, Бучи и Макарова — 540 млн грн. Эти средства они инвестируют в ремонты около 200 многоквартирных домов, которые повредили российские террористы».

Напомним

По данным Госстата, средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине в мае 2025 года составила 7504 гривны в месяц. С начала года цены выросли на 3,9%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами