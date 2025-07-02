Вход за 50$, выход на яхте? Аналитики раскрывают 4 криптовалюты, могут взлететь летом 2025 года

Представьте, что к лету 2025 года вы превратите скромные 50 долларов в целое состояние. Аналитики определили четыре криптовалюты, которые в течение следующих двух лет могут вырасти на невероятные 50 000%. В этой статье мы расскажем об этих цифровых активах и рассмотрим, почему они могут быть готовы к такому необычайному росту.

Спрос на $XYZ растет по мере приближения его капитализации к отметке в 15 миллионов долларов

Проект XYZVerse ($XYZ), объединяющий мир спорта и криптовалют, привлек значительный интерес инвесторов. В отличие от типичных мемкоинов, XYZVerse позиционирует себя как долгосрочная инициатива с четким планом развития и активным сообществом. Недавно проект был признан лучшим новым мем-проектом, что еще больше укрепило его привлекательность.

Динамика цен и планы листинга

На этапе предпродажи токен $XYZ демонстрировал устойчивый рост. С момента запуска цена выросла с 0,0001 до 0,003333 доллара, а на следующем этапе она должна вырасти до 0,005 доллара. Окончательная цена предпродажи составляет 0,02 доллара, после чего токен будет листинг на крупных централизованных и децентрализованных биржах.

Прогнозируемая цена листинга в 0,10 доллара может принести ранним инвесторам до 1000-кратной прибыли, при условии, что проект обеспечит необходимую рыночную капитализацию.

На данный момент собрано более 14 миллионов долларов, и предпродажа приближается к еще одному значительному рубежу в 15 миллионов долларов. Такой быстрый прогресс свидетельствует о высоком спросе со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов.

Чемпионы получают награды

В XYZVerse сообщество решает, как играть. Активные участники не просто зрители — они получают токены XYZ в качестве аирдропа за свою преданность. Это игра, в которой самые увлеченные игроки выигрывают по-крупному.

Путь к победе

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также постоянному сжиганию токенов, $XYZ создан для чемпионского забега. Каждый ход рассчитан на то, чтобы продвинуть его дальше, укрепить его цену и объединить сообщество верующих, которые считают, что это начало чего-то легендарного.

Эйрдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Hyperliquid (HYPE)

Источник: TradingView

Hyperliquid (HYPE) продемонстрировал впечатляющий рост за последние шесть месяцев, с повышением цены на 47,83%. За последний месяц он поднялся на 18,97%, а на этой неделе вырос на 1,70%. В настоящее время его цена колеблется между 35,39 и 41,98 долларов, что отражает устойчивый рост и некоторую волатильность.

Технические индикаторы указывают на потенциальное движение вверх. 10-дневная простая скользящая средняя составляет 39,25 доллара, что немного выше 100-дневной средней в 38,21 доллара, что свидетельствует о положительной краткосрочной динамике. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 40,44, что указывает на то, что HYPE не перекуплен и может иметь потенциал для роста. Осциллятор Стохастик находится на уровне 14,41, что означает, что монета перепродана, что может привести к отскоку цены. Уровень MACD -0,1905 указывает на возможное изменение динамики.

Если HYPE продолжит свой восходящий тренд, он может протестировать ближайший уровень сопротивления на отметке 44,21 доллара. Прорыв этого уровня может привести к росту цены до второго уровня сопротивления на отметке 50,80 доллара, что означает рост примерно на 20%. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на отметке 31,03 доллара, и если она не удержится, цена может упасть до второго уровня поддержки на отметке 24,44 доллара. Инвесторы будут внимательно следить за этими уровнями.

Pi Network и (PI)

Источник: TradingView

Токен Pi Network (PI) в течение последних месяцев двигался по нисходящей траектории. За последнюю неделю его цена упала почти на 9%, а за последний месяц — примерно на 24%. Если посмотреть на полугодовую картину, PI продемонстрировал значительное снижение почти на 30%, что подчеркивает устойчивую медвежью тенденцию.

В настоящее время PI торгуется в диапазоне от 0,46 до 0,64 доллара и находится близко к ближайшему уровню поддержки в 0,39 доллара. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 34,30, что указывает на приближение токена к зоне перепроданности, которая иногда предшествует бычьему развороту. Уровень скользящего среднего сходимости/расхождения (MACD) слегка отрицательный (-0,0070), что указывает на возможное продолжение понижательного давления. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние составляют 0,50 и 0,53 доллара США соответственно, что свидетельствует о низкой волатильности в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Для того чтобы цена сигнализировала о возможном восстановлении, PI должен преодолеть ближайший уровень сопротивления в 0,74 доллара, что означало бы рост примерно на 35% от текущей средней цены. Прорыв второго уровня сопротивления на отметке 0,91 доллара может свидетельствовать о более сильном бычьем импульсе. И наоборот, падение ниже ближайшей поддержки на отметке 0,39 доллара может привести к тестированию второй поддержки на отметке 0,22 доллара, что означает дальнейшее снижение примерно на 43%. Трейдеры внимательно следят за этими ключевыми уровнями как индикаторами будущего направления движения монеты.

Ondo (ONDO)

Источник: TradingView

Ondo (ONDO) переживает сложный период на рынке криптовалют. За последние шесть месяцев его цена упала на 48,32%. За последний месяц она снизилась на 9,29%, установившись в диапазоне от 0,69 до 0,84 доллара. Прошлая неделя показала незначительные изменения с небольшим снижением на 0,14%.

Технические индикаторы указывают на то, что ONDO может быть перепродан. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 39,03, а стохастический осциллятор — на уровне 12,34. Оба значения ниже типичных контрольных показателей, что указывает на возможное изменение тренда. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние находятся на уровне 0,76 доллара, что указывает на консолидацию цены.

В перспективе ближайший уровень сопротивления находится на отметке 0,90 доллара. Если ONDO пробьет эту отметку, он может достичь второго уровня сопротивления на отметке 1,05 доллара, что будет означать рост более чем на 20%. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на отметке 0,60 доллара. Падение ниже этой отметки может привести к второму уровню поддержки на отметке 0,45 доллара, что будет означать падение примерно на 35%. Уровень MACD отрицательный (-0,0037), что указывает на возможное продолжение медвежьего импульса. Инвесторы следят за этими уровнями, чтобы понять, в каком направлении двинется ONDO.

Заключение

Хотя HYPE, PI и ONDO выглядят многообещающими, XYZVerse (XYZ) выделяется тем, что объединяет спортивных фанатов в уникальной мемкойне, стремясь к росту благодаря экосистеме, управляемой сообществом.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse