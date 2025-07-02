Доллар остается под давлением у многолетних минимумов в ожидании данных по рынку труда США

Доллар США в среду продемонстрировал незначительный рост, однако продолжает торговаться вблизи многолетних минимумов. Валюта находится под давлением из-за ожиданий смягчения монетарной политики ФРС и опасений по поводу роста государственного долга США после принятия Сенатом масштабного фискального законопроекта. Об этом в среду, 2 июля, пишет investing.com.

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Давление на доллар: политика и экономика

Индекс доллара, отслеживающий его курс к корзине из шести основных валют, вырос на 0,1% до 95,512, оставаясь у самого низкого уровня с февраля 2022 года.

Давление на американскую валюту усилилось после того, как контролируемый республиканцами Сенат США принял налогово-бюджетный законопроект президента Трампа, который может увеличить национальный долг на $3,3 трлн. Также негативно на доллар влияют постоянные заявления Трампа в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла, ставящие под сомнение независимость центробанка.

Сам Пауэлл сохраняет осторожный тон, подчеркивая зависимость политики ФРС от экономических данных. Аналитики отметили, что поскольку он не исключил снижения ставки в июле, слабые данные с рынка труда могут дать рынкам повод ожидать смягчения уже в этом месяце. Трейдеры ожидают публикации отчета о занятости в частном секторе позже в среду и ключевого отчета с рынка труда в четверг.

Евро на максимумах, но зависит от доллара

На европейских рынках курс пары EUR/USD несколько снизился до 1,1778, однако остается вблизи самого высокого уровня с сентября 2021 года. По данным LSEG, единая европейская валюта продемонстрировала самые сильные показатели за первое полугодие за всю свою историю.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что укрепление евро является отражением как рыночных условий, так и силы экономики еврозоны. Хотя ЕЦБ в прошлом месяце снизил ставки, он дал понять, что, вероятно, сделает паузу на следующем заседании, что аналитики расценили как «ястребиный» сигнал. Тем не менее, эксперты считают, что динамика EUR/USD все еще в значительной степени определяется долларом, и в случае выхода слабых данных по занятости в США курс может подскочить до 1,20.

Фунт и иена: локальные факторы

Британский фунт (GBP/USD) снизился на 0,3% до 1,3709, отойдя от максимумов, последний раз наблюдавшихся в октябре 2021 года. Валюта пострадала из-за политических трудностей, с которыми столкнулась правящая Лейбористская партия.

В Азии японская иена несколько ослабла по отношению к доллару (USD/JPY вырос на 0,3% до 143,83), а китайский юань остался стабильным.

Почему это важно

Ослабление доллара США является центральной темой на мировых финансовых рынках в настоящее время, что является значительным разворотом после нескольких лет его доминирования. На рынке сформировался мощный нарратив о том, что экономика США сталкивается с «токсичной» комбинацией факторов: безответственной бюджетной политикой (увеличение долга) и ожиданием смягчения монетарной политики (снижение ставок ФРС). Исторически такое сочетание является рецептом для ослабления валюты.

Сила евро в этой ситуации является в значительной степени зеркальным отражением слабости доллара. Хотя ЕЦБ также снижает ставки, рынок считает, что ФРС будет действовать более агрессивно, а фискальное состояние США хуже. Поэтому инвесторы продают доллары и покупают евро.

Будущие данные с рынка труда США являются критически важными. Если они окажутся слабыми, это подтвердит ожидания рынка относительно снижения ставок ФРС и может спровоцировать следующую волну распродажи доллара и дальнейший рост евро и других мировых валют.

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