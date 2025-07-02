Geely сообщила о рекордных продажах в первом квартале

В первом полугодии 2025 года Geely Automobile реализовала 1409180 авто, сообщили в компании, что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и самый высокий шестимесячный объем в истории компании. Об этом сообщает Укравтопром.

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Транспортные средства на новых источниках энергии (NEV), в том числе под брендами Geely, Lynk&Co и Zeekr, составили 725 151 ед., что на 126% больше, чем в предыдущем году, благодаря чему уровень проникновения NEV превысил 52%.

Вдохновленная такими высокими показателями, компания повысила целевой показатель продаж на 2025 год с 2,71 млн до 3 млн ед.

В этом году Geely планирует запустить девять новых моделей NEV: четыре под брендом Galaxy, три от Zeekr и две от Lynk & Co.

NEV

Автомобили на новых источниках энергии (NEV, New Energy Vehicle) — это общий термин, который используется преимущественно в Китае для обозначения транспортных средств, использующих альтернативные к традиционному бензину или дизелю источники энергии.

К NEV относятся:

Электромобили (BEV, Battery Electric Vehicles);

Гибриды с возможностью подзарядки (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicles);

Водородные авто (FCEV, Fuel Cell Electric Vehicles).

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