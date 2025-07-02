В течение июня 2025 украинцы и местные предприятия приобрели 6 тысяч новых легковушек. По сравнению с июнем 2024 года рост объемов на 16%; если равнять июнь этого года к маю — получаем минус 9,9%. Об этом говорится в сообщении Института исследований авторынка.
Авторынок Украины: какие марки и модели выбирали украинцы в июне
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Большинство новых легковушек, как обычно (97,3%, 5868 шт.), были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине составила 2,7% (161 шт.).
Топ-10 производителей по итогам июня
Среди марок больше всего на первую регистрацию были представлены легковушки с эмблемами Toyota, Volkswagen и Renault. Вот Топ-10 производителей по итогам июня текущего года:
Среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером в прошлом месяце стал кроссовер Skoda Karoq (79 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар».
Следующие ступени распределили между собой переоборудованные местными предприятиями под различные специальные цели (по заказу полиции, медслужб
Картина по приоритетам горючего в сегменте новых легковушек следующая: лидируют бензиновые версии с долей 34,9%.
Вторая позиция — у электромобилей (для тех, кто до сих пор сомневается в их шансах на будущее) — 23,2%, выросшего за месяц на 4,5% п.п. Версии с гибридными силовыми установками на третьей позиции с 23% в сегменте, дизельные привлекли внимание лишь 18,7% покупателей. И совсем скромные 0,2% достались легковушкам из ГБО.
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