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2 июля 2025, 14:26 Читати українською

Авторынок Украины: какие марки и модели выбирали украинцы в июне

В течение июня 2025 украинцы и местные предприятия приобрели 6 тысяч новых легковушек. По сравнению с июнем 2024 года рост объемов на 16%; если равнять июнь этого года к маю — получаем минус 9,9%. Об этом говорится в сообщении Института исследований авторынка.

В течение июня 2025 украинцы и местные предприятия приобрели 6 тысяч новых легковушек.
Фото: depositphotos

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Большинство новых легковушек, как обычно (97,3%, 5868 шт.), были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине составила 2,7% (161 шт.).

Топ-10 производителей по итогам июня

Среди марок больше всего на первую регистрацию были представлены легковушки с эмблемами Toyota, Volkswagen и Renault. Вот Топ-10 производителей по итогам июня текущего года:

Среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером в прошлом месяце стал кроссовер Skoda Karoq (79 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар».

Следующие ступени распределили между собой переоборудованные местными предприятиями под различные специальные цели (по заказу полиции, медслужб и т. п.) Toyota RAV4 (17 шт.) и Renault Dusrer/СКС-RDS (13 шт.) и другие подобные легковые автомобили в количествах не превышающих десяти машин.

Картина по приоритетам горючего в сегменте новых легковушек следующая: лидируют бензиновые версии с долей 34,9%.

Вторая позиция — у электромобилей (для тех, кто до сих пор сомневается в их шансах на будущее) — 23,2%, выросшего за месяц на 4,5% п.п. Версии с гибридными силовыми установками на третьей позиции с 23% в сегменте, дизельные привлекли внимание лишь 18,7% покупателей. И совсем скромные 0,2% достались легковушкам из ГБО.

    Автор:
    Роман Мирончук
    Редактор ленты новостей Роман Мирончук
    Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
    Источник: Минфин
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