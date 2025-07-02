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2 июля 2025, 14:04 Читати українською

Швеция выделяет более 590 миллионов гривен на усиление кибербезопасности Украины

Шведское агентство по международному развитию (Sida) предоставляет новый пакет помощи — 135 млн шведских крон (около 593 млн грн) для укрепления киберустойчивости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Шведское агентство по международному развитию (Sida) предоставляет новый пакет помощи — 135 млн шведских крон (около 593 млн грн) для укрепления киберустойчивости Украины.
Фото: thedigital.gov.ua

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Подробности

Финансирование Sida позволит реализовать ряд критически важных проектов, включая обновление ИТ-инфраструктуры, повышение защиты электронной почты и приложений, а также обучение сотрудников ключевых государственных учреждений. Проекты выбрали с помощью онлайн-платформы Каталог.

Финансирование Sida будет поступать через Эстонский центр международного развития (ESTDEV) — правительственный фонд Эстонии, отвечающий за управление и реализацию проектов международного развития и гуманитарной помощи.

Финансирование предоставляется через Таллиннский механизм — международную инициативу, которая помогает укрепить киберзащиту Украины благодаря скоординированной поддержке стран-партнеров.

Таллиннский механизм объединяет 11 стран: Великобританию, Данию, Эстонию, Италию, Канаду, Нидерланды, Германию, Польшу, США, Францию и Швецию. ЕС, НАТО и Всемирный банк принимают участие в качестве наблюдателей. Сопредседателями инициативы сейчас Франция и Швеция.

Напомним

В конце 2024 года украинские государственные реестры испытали самую масштабную кибератаку за последнее время. Из-за нее временно прекратили работу десятки реестров, которые находятся в ведении Министерства юстиции.

В частности, речь идет о реестре актов гражданского состояния граждан, реестрах доверенностей и должников, а также Едином государственном реестре юридических лиц и ФОП. Кроме того, была нарушена работа сервисов в приложении «Дия».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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