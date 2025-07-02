Пенсионный фонд будет выплачивать 39 видов соцвыплат (список)

С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины получил полномочия по выплате 39 видов государственных социальных пособий, социальных стипендий, которые ранее назначались и выплачивались органами социальной защиты населения. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Какие виды соцвыплат будет выплачиваться Пенсионным фондом

Виды государственных пособий, выплачиваемых с 1 июля органы Пенсионного фонда:

Пособие на жительство внутри перемещенным лицам. Ежемесячная денежная помощь лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, нуждающегося в постоянном постороннем уходе, по уходу за ним. Единоразовая помощь гражданам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, эвакуированных, отселенных или самостоятельно переселившихся на новое место жительства. Одноразовая компенсация участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ставших лицами с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, участникам ликвидации последствий других ядерных аварий, лицам, участвовавшим в ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия, составлении ядерных зарядов и выполнении на них аварий и испытаний, участия в военных учениях с применением ядерного оружия, составлении ядерных зарядов и выполнении на них регламентных работ, женам (мужчинам), если та (тот) не женились во второй раз, умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, участием в ликвидации последствий других ядер ядерного оружия, составлении ядерных зарядов и выполнении на них регламентных работ, семьям, потерявшим кормильца, и родителям умершего из числа лиц, отнесенных к участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, детям с инвалидностью, связанной с инвалидностью, связанной с инвалидностью. Ежегодная помощь на оздоровление гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, участвовавших в ликвидации последствий других ядерных аварий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, в составлении ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ, и пострадавшим при других обстоятельствах с инвалидностью, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, каждому ребенку, потерявшему одного из родителей в результате Чернобыльской катастрофы, и эвакуированным из зоны отчуждения в 1986 году. Компенсация за льготное обеспечение продуктами питания гражданам, принадлежащим первой и второй категории лиц, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Помощь лицам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в трехкратном размере среднемесячной заработной платы при увольнении работников в связи с ликвидацией, реорганизацией или перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников. Помощь лицам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, при переводе гражданина в связи с состоянием здоровья на ниже оплачиваемую работу разницы между предыдущим заработком и заработком на новой работе на период до установления инвалидности или выздоровления. Оплата средней заработной платы во время переезда на новое место жительства, но не более чем за 14 рабочих дней исходя из среднемесячной заработной платы по предыдущему месту работы гражданам, из числа лиц, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые выселяются или переселяются с территории зоны радиоактивного загрязнения. Оплата лицам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, дополнительный отпуск гражданам сроком 14 рабочих дней (16 календарных дней). Оплата разницы между продолжительностью ежегодного отпуска, которая предоставляется в соответствии со статьей 47 Закона Украины, «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», и продолжительностью ежегодного отпуска, предоставляемого в соответствии с Законом Украины «Об отпусках» или других законов гражданам, которые работают (находятся в командировке). Доплата лицам, работающим в зоне отчуждения, в соответствии со статьей 39 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы». Возмещение лицам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, утраченного заработка, который они имели до повреждения здоровья, в случае, когда заболевания или увечья, возникшие в связи с выполнением работ, связанных с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, привели к устойчивой потере. Ежемесячная денежная компенсация к достижению совершеннолетия на детей, обучающихся в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, и не питаются в столовых и причин не посещали эти заведения. Компенсация гражданам за недвижимое имущество, утраченное при отселении или самостоятельном переселении с территории зон радиоактивного загрязнения и оплата услуг субъекта оценочной деятельности. Возмещение расходов по безвозмездному питанию пострадавших детей в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы». Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства (нахождение) их неизвестно. Выплата материальной помощи военнослужащим, уволенным с воинской срочной службы. Социальные стипендии студентам (курсантам) учреждений профессионального высшего и высшего образования. Временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату. Помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях. Государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях. Денежное довольствие родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях, в том числе осуществление расходов на уплату за них единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Социальная помощь на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя. Оплата услуги по осуществлению патроната над ребенком и осуществлению расходов, в том числе на оплату патронатного воспитателя единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Единоразовая компенсация лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью до 18 лет, которым установлена инвалидность вследствие полученных на территории Украины повреждений здоровья, вызванных взрывоопасными предметами. Выплата ежегодного пособия на оздоровление лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью до 18 лет, которым установлена инвалидность вследствие полученных на территории Украины повреждений здоровья, вызванных взрывоопасными предметами. Денежная компенсация стоимости одноразовой натуральной помощи «упаковка малыша». Временная помощь на детей, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа. Единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня». Государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, государственная социальная помощь по уходу, пособие на погребение. Государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, государственная социальная помощь по уходу, пособие на погребение. Государственная помощь по беременности и родам. Государственная помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство. Государственная помощь на детей одиноким матерям. Государственная помощь при рождении ребенка. Государственная помощь при усыновлении ребенка. Государственная помощь на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или дихронными заболеваниями. травма, требующая трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность. Государственная социальная помощь малоимущим семьям.

«Для тех, кто имеет право на государственную социальную помощь и она уже была назначена органами социальной защиты населения, выплата будет осуществляться в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Если обращение за назначением выплаты имело место в орган социальной защиты населения, но заявление в настоящее время не рассмотрено, — решения будут принимать территориальные органы Пенсионного фонда.

Напомним

«Минфин» писал, что с 1 июля 2025 года внутреннее администрирование социальных пособий, которые получают украинцы, будет осуществлять Пенсионный фонд.