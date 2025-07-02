БЭБ объявило в розыск акционеров Укрбудинвестбанка

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили о подозрении акционерам ликвидированного в 2023 году Укрстройинвестбанка в доведенные до неплатежеспособности финучреждения и нанесении вкладчикам и кредиторам материального ущерба в размере около 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

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«Следствием установлено, что участники схемы на протяжении длительного времени выдавали средства физическим, юридическим лицам без оформления официальных документов, отражали в документах кассового учета информацию о поступлении наличных от клиентов банка, без фактического поступления таких средств», — говорится в сообщении БЭБ, проиллюстрированном фотографией центрального офиса Укрбудинвестбанка.

Кроме того, подозреваемые вносили ложные сведения об остатках наличных денег в хранилище дирекции банка в акты ревизии, а также подавали в контролирующие органы заведомо ложные сведения о финансовом состоянии банка.