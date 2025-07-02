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2 июля 2025, 11:54 Читати українською

НБУ лишил лицензий и исключил из реестра пять финкомпаний

Национальный банк на основании собственных заявлений отозвал лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг пяти небанковским финансовым учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк на основании собственных заявлений отозвал лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг пяти небанковским финансовым учреждениям.
Фото: НБУ

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В частности, учреждениям отозваны лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению таких финансовых услуг:

  • ООО «Финансовая компания «Хуткопей» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;
  • ООО «Финансовая компания «Кредитон» — предоставление средств и банковских металлов в кредит;
  • ООО «Сигмаур Финанс» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг, предоставление гарантий;
  • ООО «Финансовая компания «Альтарес Финанс» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг.

Также отозвана лицензия на деятельность ломбарда:

  • ПО «Ломбард Монарх» Андрюс Р. Б. и Компания с правом осуществлять деятельность по предоставлению финансовой услуги — предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов.

«Также указанные компании исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с отзывом лицензий на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг в соответствии с Положением об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг», — говорится в сообщении.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 27 июня 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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