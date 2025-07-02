Национальный банк на основании собственных заявлений отозвал лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг пяти небанковским финансовым учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ лишил лицензий и исключил из реестра пять финкомпаний
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В частности, учреждениям отозваны лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению таких финансовых услуг:
- ООО «Финансовая компания «Хуткопей» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;
- ООО «Финансовая компания «Кредитон» — предоставление средств и банковских металлов в кредит;
- ООО «Сигмаур Финанс» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг, предоставление гарантий;
- ООО «Финансовая компания «Альтарес Финанс» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг.
Также отозвана лицензия на деятельность ломбарда:
- ПО «Ломбард Монарх»
Андрюс Р. Б.и Компания с правом осуществлять деятельность по предоставлению финансовой услуги — предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов.
«Также указанные компании исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с отзывом лицензий на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг в соответствии с Положением об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг», — говорится в сообщении.
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 27 июня 2025 года.
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