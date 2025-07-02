НБУ лишил лицензий и исключил из реестра пять финкомпаний

Национальный банк на основании собственных заявлений отозвал лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг пяти небанковским финансовым учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В частности, учреждениям отозваны лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению таких финансовых услуг:

ООО «Финансовая компания «Хуткопей» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО «Финансовая компания «Кредитон» — предоставление средств и банковских металлов в кредит;

ООО «Сигмаур Финанс» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг, предоставление гарантий;

ООО «Финансовая компания «Альтарес Финанс» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг.

Также отозвана лицензия на деятельность ломбарда:

ПО «Ломбард Монарх» Андрюс Р. Б. и Компания с правом осуществлять деятельность по предоставлению финансовой услуги — предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов.

«Также указанные компании исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с отзывом лицензий на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг в соответствии с Положением об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг», — говорится в сообщении.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 27 июня 2025 года.