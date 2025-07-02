Криптобиржа Bybit запустила лицензированную платформу для пользователей из Европы

Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, Bybit , объявила об официальном запуске сайта Bybit.eu — отдельной платформы, разработанной эксклюзивно для пользователей из Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Платформа получила полную лицензию поставщика услуг криптоактивов в соответствии с новым европейским законодательством MiCA. Об этом в среду, 2 июля, говорится в пресс-релизе компании, передает Chainwire.

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Соответствие европейским стандартам

Новая компания Bybit EU GmbH, со штаб-квартирой в Вене (Австрия), уже использовала механизм «паспортизации» своей лицензии MiCA для 29 стран ЕЭЗ. Это предоставляет более 450 миллионам европейцев доступ к регулируемым криптовалютным услугам на единой платформе.

Возможности и услуги новой платформы

Пользователям Bybit.eu будут доступны брокерская платформа с глубокой ликвидностью, локализованный клиентский сервис на основных европейских языках и круглосуточная многоязычная поддержка. Также предусмотрен VIP-менеджмент для трейдеров с большими объемами.

Bybit EU GmbH имеет лицензию на предоставление таких услуг, как хранение и администрирование криптоактивов, обмен криптовалют на фиатные деньги и на другие криптовалюты, а также услуги по переводу криптоактивов. При этом компания подчеркивает, что она не является оператором торговой платформы и не предоставляет инвестиционных советов.

Что такое MiCA

MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) — это комплексный свод правил, разработанный Европейским Союзом для регулирования рынка криптовалют. Это первая в мире крупная экономическая зона, которая ввела столь всеобъемлющее законодательство для криптоиндустрии.

Основные цели MiCAR: