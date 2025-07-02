Биткоин вырос на 30% во втором квартале, Circle подала заявку на лицензию трастового банка: что нового

Биткоин прибавил 30% по итогам второго квартала

Второй квартал 2025 года оказался прибыльным для криптовалют с наибольшей капитализацией. Биткоин подорожал почти на 30%, Ethereum — на 36%. Об этом свидетельствуют данные Coinglass.

В июне динамика замедлилась: BTC прибавил 2,5%, ETH — 1,5%.

29 июня биткоин обновил двухнедельный максимум на уровне $108 500. На момент написания новости цена биткоина составляет около $107 000.

Губернатор Аризоны заблокировала еще один законопроект о биткоине-резерве

Губернатор штата Аризона Кэти Хоббс наложила вето на законопроект HB 2324. Он предусматривает создание биткоин-резерва из конфискованных активов.

В мае 2025 года HB 2324 не прошел окончательное чтение в нижней палате. Сенат Аризоны повторно одобрил его в конце июня. Позже инициативу также поддержала Палата представителей.

Законопроект предусматривает создание криптовалютного резерва из конфискованных активов под управлением казначейства штата. В случае одобрения билля ведомство также получило возможность инвестировать и реинвестировать эти средства.

«Этот билль лишает местные правоохранительные органы стимула сотрудничать со штатом в вопросах конфискации цифровых активов, поскольку он выводит арестованные активы из-под местной юрисдикции», — пояснила она в сопроводительном письме.

Позиция Хоббса и ее последнее решение вызвали критику в сообществе, особенно на фоне законодательных инициатив в других штатах. В частности, в Техасе губернатор подписал законопроект о создании биткоин-резерва.

Circle подала заявку на лицензию трастового банка в США

Эмитент стэйблкоина USDC компания Circle подала запрос на получение лицензии национального трастового банка в Управление контролера денежного обращения США (OCC). Об этом сообщает Reuters.

Лицензия позволит Circle напрямую хранить резервы USDC и предоставлять кастодиальные услуги институциональным клиентам. При этом компания не сможет принимать наличные депозиты или предоставлять кредиты.

«Circle давно стремится к самым высоким стандартам доверия, прозрачности, управления и соответствия. Стать публичной компанией — важный этап. Стать национальной трастовой компанией — логическое продолжение этого пути», — заявил CEO Circle Джереми Аллейр.

По его словам, новая структура будет отвечать за управление резервами стейблкоина, хотя часть активов и дальше сохраняться в крупных банках.

Кроме того, компания планирует развивать кастодиальные услуги для токенизированных финансовых активов — акций, облигаций и других инструментов, представленных в виде токенов на блокчейне.

«Если нам удастся получить статус национального траста, это создаст основу для того, чтобы ведущие мировые институты могли с уверенностью развивать новые финансовые сервисы», — добавил Алейер.

К моменту публикации акции Circle (CRCL) торгуются на уровне $181. За последнюю неделю бумаги потеряли около 30% стоимости.

Биткоин-резервы MARA приблизились к отметке в 50 000 BTC по итогам июня

Публичная майнинговая компания MARA Holdings вплотную приблизилась к рубежу в 50 000 BTC, завершив июнь 2025 года с балансом в 49 940 BTC, согласно отчету майнера. На момент написания новости этот объем актива оценивается в $5,4 млрд.

Это делает MARA вторым крупнейшим владельцем биткоина среди публичных компаний после Strategy.

Фирма сообщила, что 15534 BTC из упомянутого объема находятся в залоге или размещены на управляемых счетах в интересах бизнеса. В июне MARA не продавала добытые биткоины, подчеркнув приверженность стратегии накопления. По словам CEO компании Фреда Тиля, этот результат — следствие «дисциплинированного подхода к приобретению биткоина как через майнинг, так и путем стратегических покупок».

Однако операционные показатели за месяц ухудшились. В июне MARA добыла 211 блоков, что на 25% меньше чем в мае 2025 года. Это объясняется погодными ограничениями и необходимостью временно переместить старое оборудование на объект Garden City из-за последствий шторма.

Несмотря на это компания сохраняет поставленные ранее цели. До конца года она намерена довести хешрейт до 75 EH/s, что на 40% превышает показатели к концу 2024 года. MARA продолжает наращивать инфраструктуру, стремясь сохранить лидерство среди публичных майнеров, отмечено в отчете.

«Мы рады приблизиться к отметке в 50 000 BTC, что является свидетельством масштаба деятельности компании и силы нашей стратегии», — заявил Тиль.